Силна турбуленция рани пътници на самолет

Ш естима души, четирима пътници и две стюардеси, бяха ранени при турбуленция на борда на самолет на турските авиолинии, съобщи порталът Airline Geeks.

BREAKING NEWS



• Severe turbulence on a Turkish Airlines flight to Taipei injured 6, including 2 crew members and 4 passengers.



• Two were hospitalized; further injury details are unavailable.pic.twitter.com/CBBPiAIKey — Bharat Spectrum (@BharatSpectrum) September 6, 2024

Уточнява се, че инцидентът е станал в самолет, пътуващ от Истанбул, Турция, за Тайпе, Тайван. Приблизително два часа след началото на полета самолетът се натъкна на силна турбуленция.

🇹🇷 While taking off from Istanbul, a Turkish Airlines Boeing 777-300 encountered severe turbulence.



As a result of the shaking, luggage and other items flew across the cabin. pic.twitter.com/KkazKgST6i — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) September 6, 2024

Неочакваните сътресения предизвикаха хаос, като пътниците и екипажът бяха разпръснати в самолета. Според изданието след кацането двамата пострадали са били откарани в болница по тяхно желание. В изявление в X авиокомпанията потвърди инцидента и се извини на пътниците за причиненото неудобство.

A video capturing the aftermath of #turbulence on a #TurkishAirlines flight has surfaced onlinehttps://t.co/FY73pACQkg — News9 (@News9Tweets) September 6, 2024

В края на август самолет на „Юнайтес Еърлайнс“, летящ от Мексико за САЩ, също попадна на силна турбуленция. Седем пътници бяха ранени, а един от тях бе откаран в болница след кацане.

* Във видеото: 30 ранени пътници на самолет при силна турбуленция

