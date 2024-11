Турбуленция рани 11 души на полет за Франкфурт

Е динадесет души са ранени, след като в понеделник полет на Lufthansa от Буенос Айрес до Франкфурт е засегнат от силна турбуленция по време на пътуване над Атлантическия океан.

(Във видеото: Какво да правим при силна турбуленция)

"Петима пътници и шестима членове на екипажа са получили предимно леки наранявания“, заяви говорител на Lufthansa в имейл до Ройтерс, потвърждавайки доклад на информационна агенция DPA.

🇩🇪 Turbulence injures 11 on Lufthansa Boeing 747 flight to Frankfurt



Passenger sues Lufthansa after turbulence launched him into air, causing a fractured back.



A Lufthansa flight from Buenos Aires to Frankfurt faced severe turbulence over the Atlantic, injuring 11 people on… pic.twitter.com/TZrhkfndNo