15 секунди ужас: Турбуленция рани 14 души

Ч етиринадесет души са ранени, след като корейски самолет, пътуващ за Монголия, внезапно попада в силна турбуленция.

Полетът на Korean Air е напуснал Инчхон и е пътувал за монголската столица Улан Батор в неделя, 4 август, когато се натъква на сериозна турбуленция.

Съобщава се, че 10 пътници и четири стюардеси на борда на полет KE197 са били ранени, след като са се оплакали от болки в гърба и врата.

Самолетът се е разклатил за около 15 секунди, докато е летял на височина от 10 393 метра близо до китайското летище Тиендзин.

Един човек, който според съобщенията е участвал в полета, казва:

„Самолетът рязко падна, така че хората крещяха и всички ястия бяха съборени, беше хаотично“.

Изображенията показват подноси с храна, разпръснати по коридора на самолета, които хвърчали във всички посоки, след като самолетът се натъкнал на турбуленцията.

