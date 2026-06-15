САЩ и Иран подписват мирно споразумение: Край на войната, отваряне на Ормузкия проток и преговори за ядрената програма

Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток

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С ъединените щати и Иран обявиха постигането на мирно споразумение, което предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции по всички фронтове. Новината беше съобщена първо от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, чиято страна посредничи в преговорите между двете държави.

Малко по-късно американският президент Доналд Тръмп и иранските власти потвърдиха договореността, която поставя край на най-сериозната военна конфронтация между Вашингтон и Техеран от десетилетия.

Споразумението предвижда отваряне на стратегическия Ормузки проток, начало на нов кръг преговори за иранската ядрена програма и потенциални стъпки към постепенно нормализиране на отношенията между страните.

Пакистан обяви историческата договореност

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф съобщи рано във вторник, че САЩ и Иран са постигнали мирно споразумение след седмици на интензивни дипломатически усилия.

„Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан“, написа Шариф в социалната мрежа X.

Исламабад изигра ключова посредническа роля между Вашингтон и Техеран по време на преговорите, довели до прекратяването на конфликта.

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Тръмп: „Споразумението е завършено“

Американският президент Доналд Тръмп потвърди постигнатата договореност чрез публикация в социалната мрежа Truth Social.

„Споразумението с Ислямска република Иран е завършено“, написа той.

Тръмп обяви още, че Ормузкият проток ще бъде отворен за международно корабоплаване без ограничения, а американската морска блокада ще бъде прекратена.

„Кораби на света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!“, заяви американският президент.

Към момента официалният текст на споразумението не е публикуван. Според информация на Ройтерс, базирана на източници, запознати с преговорите, договореността включва отваряне на Ормузкия проток и започване на 60-дневни разговори относно бъдещето на иранската ядрена програма.

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Какво се знае за условията на сделката

Според високопоставен ирански източник, цитиран от Ройтерс, САЩ са се съгласили да освободят замразени ирански активи на стойност около 25 милиарда долара.

В замяна Техеран ще поеме ангажимент да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие.

Същият източник твърди, че Иран е приел временно да запази настоящото състояние на ядрената си програма, включително да не обогатява допълнително уран и да не разширява ядрените си съоръжения до постигането на окончателно споразумение.

Тези детайли засега не са официално потвърдени от двете страни.

Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между САЩ и Иран в петък, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, предаде ДПА.

Иранската новинарска агенция „Тасним“, която се позовава на неназовани източници, също съобщи, че отварянето на протока ще стане след подписването на споразумението на 19 юни.

От първоначалното изявление на Тръмп след обявяването на споразумението остана впечатлението, че Ормузкият проток ще бъде отворен незабавно, коментира ДПА. Американският президент заяви още, че протокът ще бъде отворен без никакви такси, за каквито настояваше иранската страна.

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Иран потвърди прекратяването на войната

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви по иранската държавна телевизия, че прекратяването на военните действия влиза в сила незабавно.

По думите му в следващите 60 дни ще се проведат преговори за окончателно уреждане на отношенията между страните.

Гарибабади предупреди, че Техеран ще предприеме ответни мерки при евентуални нарушения на договореностите.

Междувременно иранската държавна телевизия излъчи банер с надпис: „САЩ бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната“.

Според официалната информация церемонията по подписването на мирното споразумение ще се състои на 19 юни в Швейцария.

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Пазарите реагираха незабавно

Световните енергийни пазари посрещнаха новината с рязко понижение на цените на петрола.

След обявяването на споразумението сортът Брент поевтиня с 3,8% до 84,02 долара за барел в азиатската търговия. Американският лек суров петрол загуби 4,1% от стойността си и достигна 81,40 долара за барел.

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. Той беше фактически затворен след началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Преди избухването на конфликта петролът Брент се търгуваше около 70 долара за барел, но по време на военните действия цената му на моменти достигна приблизително 120 долара.

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Европа подкрепи споразумението

Германия, Франция, Великобритания и Италия приветстваха постигнатата договореност и заявиха готовност да съдействат за възстановяването на свободното корабоплаване в Ормузкия проток.

В съвместно изявление германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и италианският министър-председател Джорджа Мелони подчертаха, че незабавното отваряне на протока е от „първостепенна важност“.

Четирите държави обявиха готовност да участват в отбранителна международна мисия за защита на търговското корабоплаване и за провеждане на разминиращи операции в района.

Европейските лидери също така повториха позицията си, че на Иран не трябва да бъде позволено да се сдобие с ядрено оръжие.

„Сега е жизненоважно да бъдат проведени детайлните преговори и това споразумение да бъде приложено бързо и цялостно. Готови сме да подкрепим тези усилия“, се посочва в съвместното изявление.

Берлин, Париж, Лондон и Рим сигнализираха също, че в бъдеще може да бъде разгледано поетапно облекчаване на санкциите срещу Иран, ако Техеран предприеме ясни и подлежащи на проверка действия по ограничаване на ядрената си програма.

Източник: БТА

Следващите 60 дни ще бъдат решаващи

Въпреки че прекратяването на военните действия влиза в сила незабавно, ключовите въпроси около иранската ядрена програма остават отворени. Именно предстоящите 60-дневни преговори ще покажат дали временната договореност може да се превърне в устойчиво политическо споразумение.

За международната общност основните тестове ще бъдат спазването на примирието, гарантирането на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и постигането на трайно решение по ядрения въпрос, който години наред е в основата на напрежението между Вашингтон и Техеран.