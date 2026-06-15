Свят

САЩ и Иран подписват мирно споразумение: Край на войната, отваряне на Ормузкия проток и преговори за ядрената програма

Вашингтон и Техеран потвърдиха постигането на споразумение за незабавно и трайно прекратяване на военните действия. Следва 60-дневен период на преговори по иранската ядрена програма, а световните пазари реагираха с рязък спад на цените на петрола

Обновена преди 25 минути / 15 юни 2026, 07:20
Битката на бежанеца Абдул Карим: Между тежката диагноза и процедурите на институциите

Битката на бежанеца Абдул Карим: Между тежката диагноза и процедурите на институциите
Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ

Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ
Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо
Илон Мъск стана първият трилионер в историята

Илон Мъск стана първият трилионер в историята
Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток

Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток
Пълен обрат, Тръмп спря ударите срещу Иран

Пълен обрат, Тръмп спря ударите срещу Иран
В Турция задържаха известна в България филмова звезда

В Турция задържаха известна в България филмова звезда
Кошмарът „Супер Ел Ниньо“ официално започна: Учени предупреждават за невиждани аномалии и рекордна жега

Кошмарът „Супер Ел Ниньо“ официално започна: Учени предупреждават за невиждани аномалии и рекордна жега

С ъединените щати и Иран обявиха постигането на мирно споразумение, което предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции по всички фронтове. Новината беше съобщена първо от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, чиято страна посредничи в преговорите между двете държави.

Малко по-късно американският президент Доналд Тръмп и иранските власти потвърдиха договореността, която поставя край на най-сериозната военна конфронтация между Вашингтон и Техеран от десетилетия.

Споразумението предвижда отваряне на стратегическия Ормузки проток, начало на нов кръг преговори за иранската ядрена програма и потенциални стъпки към постепенно нормализиране на отношенията между страните.

  • Пакистан обяви историческата договореност

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф съобщи рано във вторник, че САЩ и Иран са постигнали мирно споразумение след седмици на интензивни дипломатически усилия.

„Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан“, написа Шариф в социалната мрежа X.

Исламабад изигра ключова посредническа роля между Вашингтон и Техеран по време на преговорите, довели до прекратяването на конфликта.

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

  • Тръмп: „Споразумението е завършено“

Американският президент Доналд Тръмп потвърди постигнатата договореност чрез публикация в социалната мрежа Truth Social.

„Споразумението с Ислямска република Иран е завършено“, написа той.

Тръмп обяви още, че Ормузкият проток ще бъде отворен за международно корабоплаване без ограничения, а американската морска блокада ще бъде прекратена.

„Кораби на света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!“, заяви американският президент.

Към момента официалният текст на споразумението не е публикуван. Според информация на Ройтерс, базирана на източници, запознати с преговорите, договореността включва отваряне на Ормузкия проток и започване на 60-дневни разговори относно бъдещето на иранската ядрена програма.

Източник: Gettyimages
  • Какво се знае за условията на сделката

Според високопоставен ирански източник, цитиран от Ройтерс, САЩ са се съгласили да освободят замразени ирански активи на стойност около 25 милиарда долара.

В замяна Техеран ще поеме ангажимент да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие.

Същият източник твърди, че Иран е приел временно да запази настоящото състояние на ядрената си програма, включително да не обогатява допълнително уран и да не разширява ядрените си съоръжения до постигането на окончателно споразумение.

Тези детайли засега не са официално потвърдени от двете страни.

Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между САЩ и Иран в петък, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, предаде ДПА.

Иранската новинарска агенция „Тасним“, която се позовава на неназовани източници, също съобщи, че отварянето на протока ще стане след подписването на споразумението на 19 юни.

От първоначалното изявление на Тръмп след обявяването на споразумението остана впечатлението, че Ормузкият проток ще бъде отворен незабавно, коментира ДПА. Американският президент заяви още, че протокът ще бъде отворен без никакви такси, за каквито настояваше иранската страна.

САЩ и Иран пред споразумение: Какво предвижда документът (СПИСЪК)

  • Иран потвърди прекратяването на войната

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви по иранската държавна телевизия, че прекратяването на военните действия влиза в сила незабавно.

По думите му в следващите 60 дни ще се проведат преговори за окончателно уреждане на отношенията между страните.

Гарибабади предупреди, че Техеран ще предприеме ответни мерки при евентуални нарушения на договореностите.

Междувременно иранската държавна телевизия излъчи банер с надпис: „САЩ бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната“.

Според официалната информация церемонията по подписването на мирното споразумение ще се състои на 19 юни в Швейцария.

Източник: iStock
  • Пазарите реагираха незабавно

Световните енергийни пазари посрещнаха новината с рязко понижение на цените на петрола.

След обявяването на споразумението сортът Брент поевтиня с 3,8% до 84,02 долара за барел в азиатската търговия. Американският лек суров петрол загуби 4,1% от стойността си и достигна 81,40 долара за барел.

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. Той беше фактически затворен след началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Преди избухването на конфликта петролът Брент се търгуваше около 70 долара за барел, но по време на военните действия цената му на моменти достигна приблизително 120 долара.

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

  • Европа подкрепи споразумението

Германия, Франция, Великобритания и Италия приветстваха постигнатата договореност и заявиха готовност да съдействат за възстановяването на свободното корабоплаване в Ормузкия проток.

В съвместно изявление германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и италианският министър-председател Джорджа Мелони подчертаха, че незабавното отваряне на протока е от „първостепенна важност“.

Четирите държави обявиха готовност да участват в отбранителна международна мисия за защита на търговското корабоплаване и за провеждане на разминиращи операции в района.

Европейските лидери също така повториха позицията си, че на Иран не трябва да бъде позволено да се сдобие с ядрено оръжие.

„Сега е жизненоважно да бъдат проведени детайлните преговори и това споразумение да бъде приложено бързо и цялостно. Готови сме да подкрепим тези усилия“, се посочва в съвместното изявление.

Берлин, Париж, Лондон и Рим сигнализираха също, че в бъдеще може да бъде разгледано поетапно облекчаване на санкциите срещу Иран, ако Техеран предприеме ясни и подлежащи на проверка действия по ограничаване на ядрената си програма.

Източник: БТА
  • Следващите 60 дни ще бъдат решаващи

Въпреки че прекратяването на военните действия влиза в сила незабавно, ключовите въпроси около иранската ядрена програма остават отворени. Именно предстоящите 60-дневни преговори ще покажат дали временната договореност може да се превърне в устойчиво политическо споразумение.

За международната общност основните тестове ще бъдат спазването на примирието, гарантирането на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и постигането на трайно решение по ядрения въпрос, който години наред е в основата на напрежението между Вашингтон и Техеран.

Решителните стъпки към мира: Как Пакистан посрещна САЩ и Иран
8 снимки
САЩ Иран делегации Пакистан Исламабад пристигане
САЩ Иран делегации Пакистан Исламабад пристигане
САЩ Иран делегации Пакистан Исламабад пристигане
САЩ Иран делегации Пакистан Исламабад пристигане
Източник: БТА    
САЩ Иран мирно споразумение Ормузки проток ядрена програма Доналд Тръмп прекратяване на военните действия петролни пазари Пакистан международна дипломация
Последвайте ни

По темата

Извънредна ситуация на летището в София, аварирал камион спря полетите за

Извънредна ситуация на летището в София, аварирал камион спря полетите за

САЩ и Иран подписват мирно споразумение: Край на войната, отваряне на Ормузкия проток и преговори за ядрената програма

САЩ и Иран подписват мирно споразумение: Край на войната, отваряне на Ормузкия проток и преговори за ядрената програма

До 33° в понеделник, бури и градушки от вторник

До 33° в понеделник, бури и градушки от вторник

15 секунди между живота и смъртта: Мъж извлече голяма бяла акула на брега (ВИДЕО)

15 секунди между живота и смъртта: Мъж извлече голяма бяла акула на брега (ВИДЕО)

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава
Ексклузивно

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Преди 14 часа
<p>Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова</p>
Ексклузивно

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Преди 23 часа
След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място
Ексклузивно

След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място

Преди 10 часа
Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера
Ексклузивно

Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Много голяма стъпка към край на войната": Как световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

"Много голяма стъпка към край на войната": Как световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Свят Преди 21 минути

Международната общност настоява за трайно отваряне на Ормузкия проток и напредък по ядрените преговори

<p>След мащабна руска атака срещу Киев: Пламъци погълнаха историческия&nbsp;манастир &quot;Киево-Печорска лавр&quot;</p>

Историческият манастир "Киево-Печорска лавр" пламна след мащабна руска атака срещу Киев

Свят Преди 35 минути

Манастирският комплекс от XI век е повреден при мащабна атака срещу украинската столица

„80 вместо 100“: Как гъвкавият нидерландски подход осигурява на Украйна необходимите оръжия

„80 вместо 100“: Как гъвкавият нидерландски подход осигурява на Украйна необходимите оръжия

Свят Преди 1 час

Европа увеличи разходите си за отбрана и разшири военната подкрепа за Украйна

Спрете да обвинявате стреса: 6 скрити сигнала на тялото, че хормоните ви са извън контрол

Спрете да обвинявате стреса: 6 скрити сигнала на тялото, че хормоните ви са извън контрол

Любопитно Преди 1 час

Повечето жени са свикнали да отдават постоянната умора, внезапните обриви или вълчия глад за сладко на обикновения стрес. Известен гинеколог обаче предупреждава, че тези симптоми често крият опасни метаболитни нарушения и сериозни дефицити

Без етикети и планове: Новата мода в запознанствата „Wildblooming“ завладя младите

Без етикети и планове: Новата мода в запознанствата „Wildblooming“ завладя младите

Любопитно Преди 1 час

Забравете за плановете за брак още на първата среща и за досадните разговори от типа „какви сме ние“. Новата модна тенденция сред необвързаните представители на Поколението Z залага на пълна спонтанност

Тялото не лъже: Симптомите на перименопауза, които жените на 30 години масово игнорират

Тялото не лъже: Симптомите на перименопауза, които жените на 30 години масово игнорират

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че свързваме хормоналните промени с края на 40-те години, темата за ранната перименопауза при 30-годишните жени става все по-актуална. Изследванията показват, че симптомите често се пренебрегват както от пациентките, така и от лекарите

Илияна Йотова откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун в София

Илияна Йотова откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун в София

България Преди 9 часа

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и продължава до 19 юни

Зеленски поздрави Тръмп за 80-ия му рожден ден; обсъдиха войната в Украйна

Зеленски поздрави Тръмп за 80-ия му рожден ден; обсъдиха войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Зеленски уточни в социалната мрежа Екс, че е "обсъдил мерките, които могат да допринесат за установяването на мира още сега"

12 души загинаха при самолетна катастрофа в Мисури

12 души загинаха при самолетна катастрофа в Мисури

Свят Преди 10 часа

Всички 12 души на борда загинаха при тежка самолетна катастрофа в американския щат Мисури, съобщиха официално от пътния патрул. Инцидентът е станал в близост до летището в град Бътлър, а на мястото вече работят спасителни и полицейски екипи.

Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

Свят Преди 11 часа

На исторически референдум швейцарските граждани гласуваха против предложението за твърдо ограничаване на населението. Вотът спаси свободното движение на хора с Европейския съюз, след като бизнесът и синдикатите предупредиха за икономически колапс

„Цветно“ – думата, която вбеси Кейт Мидълтън и смрази отношенията ѝ с Меган през 2018 г.

„Цветно“ – думата, която вбеси Кейт Мидълтън и смрази отношенията ѝ с Меган през 2018 г.

Любопитно Преди 11 часа

Една-единствена дума на Меган Маркъл беше достатъчна, за да смрази атмосферата и да предизвика ледено мълчание между нея и Кейт Мидълтън. Разкритията на принц Хари за техния първи „Trooping the Colour“ разкриват дълбокия разрив в двореца

Дипломация по телефона: Путин поздрави Тръмп за 80-годишния му юбилей

Дипломация по телефона: Путин поздрави Тръмп за 80-годишния му юбилей

Свят Преди 12 часа

55-минутен разговор постави основите за нови контакти по иранската криза и войната в Украйна

Заловените край Бургас 32-ма мигранти оцелявали дни с трева и блатна вода

Заловените край Бургас 32-ма мигранти оцелявали дни с трева и блатна вода

България Преди 12 часа

Гранични полицаи спасиха от смърт група бежанци, оставени 10 дни на произвола на съдбата

Когато куче спаси футбола: Как Пикълс намери откраднатата Световна купа преди Мондиал 1966

Когато куче спаси футбола: Как Пикълс намери откраднатата Световна купа преди Мондиал 1966

Любопитно Преди 13 часа

Златната награда беше изложена в „Централната зала“ на Уестминстър, но на 20 март 1966 г. се случи немислимото – купата изчезна

Нова ескалация между Израел и Иран застрашава мирните преговори; Тръмп с предупреждение

Нова ескалация между Израел и Иран застрашава мирните преговори; Тръмп с предупреждение

Свят Преди 13 часа

Американският президент по-рано заяви, че споразумението за прекратяване на войната може да бъде подписано днес, но оттогава не е предоставил повече подробности

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

България Преди 14 часа

Бившият председател на Националната пациентска организация отрича всички обвинения за блудство, наркотици и порнография

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Рекордна жега на Антарктида

sinoptik.bg
1

Астрономическото лято иде с жега

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 15 - 21 юни: Потърсете вътрешния си мир

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 юни, понеделник

Edna.bg

Ден 4: Германия и Швеция полетяха, Япония шокира на старта

Gong.bg

Шапки долу! Японските фенове превърнаха сините торби в символ

Gong.bg

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

Nova.bg

Невидимото натоварване: Защо жените продължават да носят „менталния товар” в семейството

Nova.bg