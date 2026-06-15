Свят

„80 вместо 100“: Как гъвкавият нидерландски подход осигурява на Украйна необходимите оръжия

Европа увеличи разходите си за отбрана и разшири военната подкрепа за Украйна

15 юни 2026, 06:34
„80 вместо 100“: Как гъвкавият нидерландски подход осигурява на Украйна необходимите оръжия
Източник: БГНЕС

Н идерландия възприе прагматичен модел за подкрепа на Украйна, купува оръжия там, където са налични, инвестира директно в украински производители и предпочита „80-процентно решение днес“ пред „100-процентно решение утре“. Според експерти този подход позволява по-бързо доставяне на критично важни способности на бойното поле.

Европа увеличи разходите си за отбрана и разшири военната подкрепа за Украйна. Въпреки това много от проблемите, разкрити от войната, продължават да съществуват.

Според доклад на GLOBSEC културата на отбранителните иновации в Европа е формирана от три десетилетия, през които забавянията не са имали реална цена.

„Програмите се проточваха, обществените поръчки се движиха бавно, а разликата между концепцията и реално внедрените способности се измерваше в години, а понякога и в десетилетия“, се посочва в доклада.

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  • Европейското военно производство и обществените поръчки

През последните години Европа често се сблъскваше с недостиг на производство или финансиране на военна продукция, включително боеприпаси и ракети със среден обсег.

Множество затруднения в производствените вериги и процедурите за доставка на военна помощ, както и практиката някои държави да отлагат предоставянето на въоръжение, докато не попълнят собствените си запаси или разчитат на доставки от Съединените щати, създадоха необходимост от нови решения.

Пътната карта на Европейския съюз за трансформация на отбранителната индустрия цели да намали бюрокрацията и да подобри координацията.

С разпространението на дроновете като основен инструмент на съвременната война Украйна успя да създаде цикъл на иновации, който постига за седмици това, за което европейските процедури за обществени поръчки се нуждаят от години.

Предимството на Украйна се дължи както на постоянните иновации, така и на натрупания боен опит и подкрепата на международните партньори. Именно от това се възползва и Нидерландия.

Източник: БТА
  • Какво представлява „нидерландският модел“?

Нидерландия е сред най-последователните поддръжници на Украйна. Към 2026 г. страната е поела ангажимент да предоставя по 3 милиарда евро годишно помощ.

От началото на пълномащабната руска инвазия Нидерландия е отпуснала милиарди евро под формата на хуманитарна и военна подкрепа и е част от инициативата PURL – един от европейските отговори на намаляващата американска подкрепа за Киев.

Военната помощ включва още изтребители, ракети Patriot и различни видове военна техника.

Това, което отличава Нидерландия, обаче е нейният подход към снабдяването и обществените поръчки.

Нидерландският модел се основава на четири ключови принципа:

  1. директна работа с украински производители на отбранителна продукция;
  2. търсене на оборудване по целия свят, когато местни доставки не са налични;
  3. предпочитание към „80-процентно решение“ вместо изчакване на „100-процентно решение“;
  4. инвестиции в собствената отбранителна индустрия с едновременно усвояване на украинския военен опит.

Този подход се основава на по-дълбоко сътрудничество с Украйна и излиза извън рамките на традиционните методи за военни доставки.

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  • Как нидерландската философия за доставки помага на Украйна

Нидерландия инвестира в украинското производство на дронове заедно с други европейски държави, сред които Германия.

Например страната е отпуснала 238 милиона евро за производство на безпилотни системи за Украйна, като те се произвеждат както на украинска, така и на нидерландска територия.

Това позволява разширяване на отбранителните индустрии и на двете държави и демонстрира взаимните ползи от подобно сътрудничество.

Когато Нидерландия не може да предостави собствено оборудване поради ограничен производствен капацитет, тя търси алтернативни източници.

Така например страната е закупувала танкове Leopard от трети страни и чешки боеприпаси за нуждите на Украйна.

В същото време нидерландските власти работят директно с украински производители и инвестират в украинско производство, когато доставките от собствената индустрия не са възможни.

Основният приоритет е скоростта на доставките, а не произходът на оборудването.

Източник: IStock
  • „80 процента днес са по-добри от 100 процента утре“

Старшият научен сътрудник по въпросите на ядрената, космическата и противоракетната отбрана в програмата „Бъдещето на сигурността“ към GLOBSEC Томаш Над също подчертава особеностите на този подход.

„Нидерландците винаги са искали най-доброто налично технологично решение, като цената и останалите фактори са били на втори план“, обяснява той.

Подобна философия често води до забавяния, защото изпълнението на поръчките при толкова високи стандарти изисква повече време.

Днес обаче Нидерландия все по-често се стреми да придобива способности, които са достатъчно добри за конкретната задача, вместо непременно най-добрите на пазара.

Причината е, че стремежът към съвършенство често означава по-дълго чакане и по-сложни решения относно разпределението на ресурсите, докато опитът от бойното поле показва колко ценни могат да бъдат достъпните и масово произвеждани решения.

Резултатът е по-бърза доставка на способности, които могат незабавно да окажат влияние върху бойните действия, вместо години чакане за идеалното решение.

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  • Укрепване на собствената отбрана

Паралелно с помощта за Украйна Нидерландия инвестира сериозно и в собствената си отбранителна индустрия.

През 2025 г. правителството обяви инвестиции в размер на 22 милиарда евро за развитие на отбранителния сектор.

Това позволява по-бързо увеличаване на военните способности за противодействие на съвременните заплахи, особено тези, свързани с масирана многослойна война, използваща дронове и ракети.

По същество нидерландският модел преодолява бюрократичните пречки и забавянията чрез осигуряване на всякаква възможна помощ за Украйна, финансиране на украински производители и тясно сътрудничество с тях.

Същевременно Нидерландия обменя знания и се учи от украинския боен опит чрез съвместни проекти, които укрепват и собствената ѝ сигурност.

Източник: iStock
  • Пример, който намира последователи

Нидерландия не е единствената държава, която следва подобен път.

Дания също демонстрира ползите от директните инвестиции в украинската отбранителна индустрия чрез т.нар. датски модел.

Докато Европа търси начини да разшири своите отбранителни способности, прилагането на сходни подходи може да помогне за по-бързото предоставяне на помощ на Украйна, като същевременно засили дългосрочната сигурност на континента.

Източник: united24media    
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