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"Много голяма стъпка към край на войната": Как световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Международната общност настоява за трайно отваряне на Ормузкия проток и напредък по ядрените преговори

Обновена преди 9 минути / 15 юни 2026, 08:20
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С ветовни лидери и международни организации приветстваха обявеното мирно споразумение между САЩ и Иран, определяйки го като ключова стъпка към прекратяване на конфликта и стабилизиране на Близкия изток. Сред основните акценти в реакциите бяха необходимостта от трайно отваряне на Ормузкия проток, бързо прилагане на договореностите и продължаване на преговорите по иранската ядрена програма.

САЩ и Иран подписват мирно споразумение: Край на войната, отваряне на Ормузкия проток и преговори за ядрената програма

  • Киър Стармър

Британският министър-председател Киър Стармър приветства мирното споразумение между САЩ и Иран като „много голяма стъпка към край на войната“, като същевременно подчерта, че Ормузкият проток трябва да остане „напълно и трайно отворен“, предаде ДПА.

Стармър поздрави американския президент Доналд Тръмп и ключовите посредници за „пробива“ и заяви, че това е „много важна стъпка към спиране на войната, осигуряване на регионална стабилност и отваряне на Ормузкия проток“.

Той каза, че „вниманието сега трябва да се насочи към пълно прилагане на меморандума за разбирателство, за да се гарантира, че (Ормузкият) проток ще остане напълно и трайно отворен и че подробностите по ядреното споразумение са финализирани. Ние сме готови да подкрепим техническите разговори, които ще започнат сега. Наш приоритет е това да се превърне в устойчив и траен мир и ние ще работим в международни партньори в подкрепа на това“.

Стармър заяви, че страната му ще активизира работата по мисията, водена съвместно с Франция, за съдействие при разминирането на Ормузкия проток веднага щом конфликтът бъде спрян.

Източник: БТА
  • ООН

Организацията на обединените нации (ООН) също приветства споразумението за трайно прекратяване на бойните действия, постигнато от САЩ и Иран.

В изявление на говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш се казва, че той „приветства съобщението, че Съединените щати и Иран са се съгласили на мирно споразумение, което предвижда незабавно и постоянно спиране на огъня, отваряне на Ормузкия проток, както и рамка за по-нататъшни преговори. Това е решаваща стъпка към мирно уреждане на конфликта“.

Източник: iStock
  • Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия

Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия заявиха след обявеното мирно споразумение между САЩ и Иран, че са ангажирани с подкрепата за отварянето на Ормузкия проток, включително чрез съвместна мисия за осигуряване на свободното корабоплаване, съобщи ДПА.

Спешното отваряне на протока с „безусловна и неограничена свобода на корабоплаването е от първостепенна важност“, се казва в съвместно изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и италианския министър-председател Джорджа Мелони.

„Ние сме готови да изиграем своята роля за постигането на това – в съгласие със съответните наши конституционни изисквания – включително чрез строго отбранителна и независима мисия за осигуряване на търговското корабоплаване и провеждане на разминиращи операции“, се казва в документа.

Четиримата лидери също така отново потвърждават позицията си, че на Иран никога не трябва да бъде позволено за придобие ядрено оръжие. „Сега е жизненоважно да бъдат проведени детайлните преговори и това споразумение да бъде приложено бързо и цялостно. Готови сме да подкрепим тези усилия“, се казва в изявлението.

Четирите страни посочиха перспективата да вдигнат на по-късен етап санкциите срещу Иран, стига Техеран да предприеме ясни и верифицируеми стъпки по отношение на ядрената си програма.

Източник: БТА
  • ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха днес постигнатото споразумение.

Това споразумение следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, отбелязва Фон дер Лайен в изявление, разпространено от ЕК. Тя изразява очакване споразумението да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран.

Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, където днес заседават външните министри от ЕС, че най-важно сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. По нейните думи ЕС има опит в ядрените преговори с Иран и е изразил пред Вашингтон готовност да съдейства.

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  • Санае Такаичи

Япония „изразява силна надежда“, че „свободното и безопасно корабоплаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано на практика и че окончателно споразумение по иранския ядрен въпрос и други теми ще бъде постигнато възможно най-скоро“.

Източник: БТА
  • Антъни Албанезе

„Австралийското правителство приветства споразумението между Съединените щати и Иран. Австралия отдавна призовава за деескалация и край на конфликта, включително в Ливан.

Както казахме, колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-голямо ще бъде въздействието ѝ. Проявата на сдържаност и конструктивният диалог ще бъдат от решаващо значение, за да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се постигне трайно споразумение.“

Министърът на външните работи на Нова Зеландия Уинстън Питърс:

„Това ключово и конструктивно споразумение е стъпка към намаляване на напрежението и насърчаване на стабилността в регион, който е от критично значение за глобалната икономическа сигурност… Диалогът и дипломацията остават най-ефективните средства за решаване на дългогодишни проблеми.“

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Източник: БТА

Споразумението на САЩ и Иран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, посредник в усилията за прекратяване на войната. Малко по-късно то беше потвърдено от американския президент Доналд Тръмп и от иранската страна. Споразумението предвижда незабавно спиране на бойните действия, докато отварянето на Ормузкия проток ще стане след официалното подписване в петък в Швейцария.

Макар че условията на споразумението да не са известни засега в детайли, според източници то предвижда 60-дневен период, в който ще бъдат проведени разговори за окончателно решение по въпроса за иранската ядрена програма.

Източник: БТА    
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