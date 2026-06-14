Заловените край Бургас 32-ма мигранти оцелявали дни с трева и блатна вода

О перация на "Гранична полиция" предотврати трагедия на входа на Бургас. В късните часове на събота, на КПП „Крайморие“, служителите на реда спряха жълт микробус, в който бяха открити 32-ма нелегални мигранти в състояние на крайно изтощение, съобщава NOVA.

10 дни в гората без храна

Пътниците, самоопределили се като афганистанци, разказаха пред разследващите ужасяващи детайли за своето оцеляване. Те са прекарали между 8 и 10 дни, скрити в гориста местност, очаквайки транспорт. През последните три денонощия групата не е имала никаква храна, което ги е принудило да ядат горски плодове и трева. Заради липсата на питейна вода, те са утолявали жаждата си с мръсна течност от блата и реки.

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Четирима от мигрантите – младежи на възраст между 16 и 25 години, бяха спешно приети в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас. „Бяха тежко дехидратирани, но след вливания и грижи състоянието им е стабилизирано“, обясни д-р Мурат Чобан. Останалите членове на групата бяха настанени в бежанския център.

„Каналджията“ – с две висши образования

Зад волана на микробуса е бил 59-годишен българин, който е задържан. Случаят изненада разследващите, тъй като мъжът няма криминални прояви и е с две висши образования. Според директора на „Гранична полиция“ Антон Златанов, задържаният вероятно се е поддал на финансов стимул, вербуван от по-голяма престъпна мрежа.

„Това е сравнително рядък случай. За нас водачите са най-ниското ниво в схемата, нашата цел е да разбием целия канал“, подчерта комисар Златанов. Той бе категоричен, че навременната намеса на полицаите буквално е спасила живота на петима от мигрантите, които са били на прага на физически колапс.

"Най-малко петима от мигрантите буквално са били спасени от нашите служители, а впоследствие и от медицинските екипи, които са пристигнали на място. Те са били в тежко състояние на дехидратация. При тези високи температури подобни случаи не са необичайни и се случват през цялото лято. Всъщност инцидент като снощния има почти всяка седмица", подчерта главен комисар Антон Златанов.

Съгласно новите правила на Пакта за миграция на ЕС нелегалните мигранти ще преминат през процедура по скрининг, след което ще бъдат настанени в дом за нелегални мигранти. "Самата процедура след задържането се нарича скрининг. Имаме право да настаняваме лицата за по-дълъг период в тези скрининг центрове. Предвидени са до седем денонощия престой на входната граница откъм Турция и на изходната граница откъм Сърбия. Дирекция „Миграция“ и Държавната агенция за бежанците също ще разполагат със скрининг центрове. Това е най-общо рамката на процеса", обясни Златанов.

Пунктът край „Крайморие“, където е спрян бусът, е изграден през 2022 г. – непосредствено след трагичната смърт на двама бургаски полицаи, загинали при опит да спрат автобус с мигранти.