България

Заловените край Бургас 32-ма мигранти оцелявали дни с трева и блатна вода

Гранични полицаи спасиха от смърт група бежанци, оставени 10 дни на произвола на съдбата

14 юни 2026, 19:41
Заловените край Бургас 32-ма мигранти оцелявали дни с трева и блатна вода
Източник: БГНЕС

О перация на "Гранична полиция" предотврати трагедия на входа на Бургас. В късните часове на събота, на КПП „Крайморие“, служителите на реда спряха жълт микробус, в който бяха открити 32-ма нелегални мигранти в състояние на крайно изтощение, съобщава NOVA.

  • 10 дни в гората без храна

Пътниците, самоопределили се като афганистанци, разказаха пред разследващите ужасяващи детайли за своето оцеляване. Те са прекарали между 8 и 10 дни, скрити в гориста местност, очаквайки транспорт. През последните три денонощия групата не е имала никаква храна, което ги е принудило да ядат горски плодове и трева. Заради липсата на питейна вода, те са утолявали жаждата си с мръсна течност от блата и реки.

Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница

Четирима от мигрантите – младежи на възраст между 16 и 25 години, бяха спешно приети в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас. „Бяха тежко дехидратирани, но след вливания и грижи състоянието им е стабилизирано“, обясни д-р Мурат Чобан. Останалите членове на групата бяха настанени в бежанския център.

  • „Каналджията“ – с две висши образования

Зад волана на микробуса е бил 59-годишен българин, който е задържан. Случаят изненада разследващите, тъй като мъжът няма криминални прояви и е с две висши образования. Според директора на „Гранична полиция“ Антон Златанов, задържаният вероятно се е поддал на финансов стимул, вербуван от по-голяма престъпна мрежа.

„Това е сравнително рядък случай. За нас водачите са най-ниското ниво в схемата, нашата цел е да разбием целия канал“, подчерта комисар Златанов. Той бе категоричен, че навременната намеса на полицаите буквално е спасила живота на петима от мигрантите, които са били на прага на физически колапс.

"Най-малко петима от мигрантите буквално са били спасени от нашите служители, а впоследствие и от медицинските екипи, които са пристигнали на място. Те са били в тежко състояние на дехидратация. При тези високи температури подобни случаи не са необичайни и се случват през цялото лято. Всъщност инцидент като снощния има почти всяка седмица", подчерта главен комисар Антон Златанов.

Съгласно новите правила на Пакта за миграция на ЕС нелегалните мигранти ще преминат през процедура по скрининг, след което ще бъдат настанени в дом за нелегални мигранти. "Самата процедура след задържането се нарича скрининг. Имаме право да настаняваме лицата за по-дълъг период в тези скрининг центрове. Предвидени са до седем денонощия престой на входната граница откъм Турция и на изходната граница откъм Сърбия. Дирекция „Миграция“ и Държавната агенция за бежанците също ще разполагат със скрининг центрове. Това е най-общо рамката на процеса", обясни Златанов. 

Пунктът край „Крайморие“, където е спрян бусът, е изграден през 2022 г. – непосредствено след трагичната смърт на двама бургаски полицаи, загинали при опит да спрат автобус с мигранти.

нелегални мигранти Гранична полиция Бургас трафик на хора дехидратация Крайморие каналджийство
Последвайте ни
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

„Цветно“ – думата, която вбеси Кейт Мидълтън и смрази отношенията ѝ с Меган през 2018 г.

„Цветно“ – думата, която вбеси Кейт Мидълтън и смрази отношенията ѝ с Меган през 2018 г.

Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

Когато куче спаси футбола: Как Пикълс намери откраднатата Световна купа преди Мондиал 1966

Когато куче спаси футбола: Как Пикълс намери откраднатата Световна купа преди Мондиал 1966

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница
Ексклузивно

Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница

Преди 21 часа
<p>Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)

Преди 22 часа
Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите
Ексклузивно

Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

Преди 22 часа
Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни
Ексклузивно

Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова ескалация между Израел и Иран застрашава мирните преговори; Тръмп с предупреждение

Нова ескалация между Израел и Иран застрашава мирните преговори; Тръмп с предупреждение

Свят Преди 2 часа

Американският президент по-рано заяви, че споразумението за прекратяване на войната може да бъде подписано днес, но оттогава не е предоставил повече подробности

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

България Преди 3 часа

Бившият председател на Националната пациентска организация отрича всички обвинения за блудство, наркотици и порнография

Япония проучва Гренландия за добив на редки земни елементи

Япония проучва Гренландия за добив на редки земни елементи

Свят Преди 5 часа

Посещението е планирано за това лято и в него ще участват представители на японското Министерство на икономиката, търговски компании и Японската организация за метали и енергийна сигурност

Внимание на пътя: Разсипан асфалт затруднява движението на автомагистрала "Хемус"

Внимание на пътя: Разсипан асфалт затруднява движението на автомагистрала "Хемус"

България Преди 5 часа

От пътната агенция апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост

Бойко Борисов призова за 100 дни толеранс към новото правителство

Бойко Борисов призова за 100 дни толеранс към новото правителство

България Преди 5 часа

Борисов коментира и темата за свръхдефицита и недостига в бюджета

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

Свят Преди 6 часа

Проектът предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби

<p>Кола форсира гуми край протест срещу шофьора, прегазил детско колело в Лесново</p>

Протест в село Лесново срещу агресията заради шепа череши

България Преди 6 часа

Недоволството събра десетки хора в центъра на населеното място, които настояха за реакция на институциите

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

България Преди 7 часа

За инцидента първа информира Галина Серафимова чрез публикация във Facebook

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Свят Преди 7 часа

Според източници в Йерусалим сделката застрашава израелските интереси

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Свят Преди 8 часа

Отговорност за атаката пое хакерската група "Черните вълци"

„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога

„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога

България Преди 8 часа

Заместник-директорът на Агенция „Митници” Стефан Бакалов предупреждава за новите методи на трафикантите

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Свят Преди 8 часа

Британски командоси и специални служби извършиха шестчасова операция срещу санкциониран танкер

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Свят Преди 9 часа

Руските държавни медии съобщават за инцидент в южен пристанищен град

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

България Преди 9 часа

Тормозът е продължил близо месец

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Любопитно Преди 9 часа

В емоционално интервю пред Мон Дьо моделът Кристин Илиева се връща към денят, който промени живота ѝ завинаги и приятелството, което не устоя на времето

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Свят Преди 9 часа

Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
1

Кои са най-високите водопади в България

sinoptik.bg
1

Изграждат дъждовни градини по Дунав

sinoptik.bg

„Или растете с мен, или изоставате“: Хомофобски обиди заляха Дара след появата ѝ на София Прайд

Edna.bg

Илон Мъск стана първият трилионер в историята

Edna.bg

Мароко не успя да бие Бразилия, но записа историческо постижение

Gong.bg

Левски: Лудостта ни е на век и за нея няма лек!

Gong.bg

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него

Nova.bg

Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържаните от групата "Калашниците"

Nova.bg