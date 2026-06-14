България

Илияна Йотова откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун в София

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и продължава до 19 юни

14 юни 2026, 22:49
Илияна Йотова откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун в София
Източник: БТА

О т днес София е столица на куража, усмивката и необятните човешки възможности. Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун.

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и продължава до 19 юни. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

Източник: БТА

По думите на държавния глава първенството е много повече от състезание за медали и конкуренция. То е триумф на духа, победа срещу изолацията, предразсъдъците и самотата. „Казват, че сте момчетата и момичетата на усмивката“, обърна се президентът към състезателите със синдром на Даун и подчерта, че тази усмивка грее като най-жаркото слънце в душите им.

Източник: БТА

Илияна Йотова пожела успех на състезателите, като отбеляза, че очаква много медали от българските представители. За пореден път ще покажете, че можете всичко, когато имате подадена ръка, заяви президентът.

Източник: БТА

Държавният глава изказа благодарност към председателя на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков за отдадеността му към каузата да развива състезатели със синдром на Даун, както и към Министерството на младежта и спорта и Столичната община за институционалната подкрепа за организацията на събитието.

Източник: БГНЕС    
София Илияна Йотова Световно първенство синдром на Даун спорт атлети България
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