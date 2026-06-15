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Спрете да обвинявате стреса: 6 скрити сигнала на тялото, че хормоните ви са извън контрол

Повечето жени са свикнали да отдават постоянната умора, внезапните обриви или вълчия глад за сладко на обикновения стрес. Известен гинеколог обаче предупреждава, че тези симптоми често крият опасни метаболитни нарушения и сериозни дефицити

15 юни 2026, 06:33
Спрете да обвинявате стреса: 6 скрити сигнала на тялото, че хормоните ви са извън контрол
Източник: iStock/Getty Images

П овечето жени са свикнали да отдават постоянното изтощение, внезапните кожни проблеми или неконтролируемото желание за сладко на обикновения ежедневен стрес, като небрежно игнорират тези симптоми.

Гинекологът д-р Ирина Тарнавска говори за шест скрити предупредителни знака, които директно показват критични дефицити в организма и метаболитни нарушения.

1. Внезапен косопад и прекалено суха кожа

Когато по гребена започне да остава твърде много коса, жените най-често просто сменят шампоана или се записват за скъпи салонни процедури. В действителност това е класически признак на скрит железен дефицит (ниски нива на феритин), хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза) или остра липса на витамин D и цинк.

Ако щитовидната жлеза не произвежда достатъчно хормони или тялото се намира в състояние на хронична анемия, организмът започва да пести ресурси. В този режим на оцеляване той първо спира подхранването на „несъществените“ за живота органи – в случая космените фоликули и кожата.

Източник: iStock/Getty Images

2. Вълчи глад за сладко и „мозъчна мъгла“

Ако веднага след обяд изпитвате неустоимо желание да хапнете кроасан или парче шоколад, а без поредната чаша кафе ви е трудно да се съсредоточите върху задачите, това е ясна проява на инсулинова резистентност или резки колебания в нивата на кръвната захар.

Когато клетките загубят своята чувствителност към инсулина, глюкозата не може да навлезе в тъканите. В резултат на това мозъкът, въпреки пълноценното хранене, продължава да „гладува“ и изисква бърза, леснодостъпна енергия. Това състояние често е следствие и от високите нива на хормона на стреса – кортизол, който буквално изтощава надбъбречните жлези.

  • 3. Хронична умора веднага след събуждане

Състоянието, в което току-що сте отворили очи, но вече се чувствате изтощени (дори след цели осем часа сън), за съжаление се е превърнало в норма за съвременния човек.

В допълнение към тежкия дефицит на желязо, при който тъканите страдат от липса на кислород, това е директен резултат от хормонален дисбаланс. Най-често подобна сутрешна умора показва нарушено съотношение между прогестерон и естроген или е ранен симптом на т.нар. субклиничен хипотиреоидизъм.

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  • 4. Резки промени в настроението и раздразнителност

Когато емоциите се променят от сълзи към чиста агресия в рамките на броени минути, обикновено обвиняваме предменструалния синдром. Прекалено изразеният и болезнен ПМС обаче не е физиологична норма. Той сигнализира за т.нар. „естрогеново доминиране“, комбинирано с дефицит на прогестерон.

Освен това хроничната тревожност и вътрешното напрежение често вървят ръка за ръка с липсата на магнезий и витамини от група В, които са от ключово значение за стабилността на нервната система.

  • 5. Внезапно акне в зряла възраст

Когато тийнейджърските години са отдавна зад гърба ви, но по лицето (особено по линията на челюстта, брадичката и шията) се появяват болезнени подкожни пъпки, козметичните процедури ще имат само временен ефект.

Това е ясен маркер за хиперандрогенизъм – повишаване на мъжките полови хормони в женското тяло или повишена чувствителност на кожните рецептори към тях. Акнето при възрастни много често е свързано със Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ) и инсулинова резистентност, което показва, че проблемът се крие дълбоко в метаболизма.

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  • 6. Чести нощни събуждания

Ако заспивате лесно, но редовно се будите в 3-4 часа сутринта с чувство на тревожност и не можете да заспите отново чак до зазоряване, това е ясен знак за биологично нарушение на циркадния ритъм.

Обикновено нивата на кортизол трябва да са най-ниски в полунощ и да достигат своя пик сутрин. Хроничният стрес обаче принуждава надбъбречните жлези да отделят този хормон на порции посред нощ, което веднага „алармира“ и събужда мозъка. При жени над 40 години подобни нощни събуждания, придружени от внезапно чувство на топлина (горещи вълни), могат да показват и ранни хормонални колебания преди настъпването на менопаузата.

Източник: newsukraine.rbc.ua    
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