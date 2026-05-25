Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Не е ясно кога или как споразумението може да бъде финализирано

25 май 2026, 18:45
И зглежда, че се очертава споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви през почивните дни, че то е било „до голяма степен договорено“, предава АП.

Не е ясно кога или как споразумението може да бъде финализирано и кога различните му части ще влязат в сила. Тръмп говори за това след контакти със съюзници в Близкия изток, включително отделен разговор с Израел. Подробности идват от двама регионални и един американски служител, говорещи при условие за запазване на анонимност, поради чувствителното естество на преговорите.

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

През 12-те седмици, откакто САЩ и Израел започнаха войната с атаки срещу Иран, при които загинаха редица ирански лидери, включително върховният аятолах Али Хаменей, Техеран настояваше евентуалното е споразумение да се фокусира върху прекратяване на боевете на всички фронтове. Това включва Ливан, където подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ започна война с Израел два дни след началото на бомбардировките в Иран.

Крехкото примирие е в сила от 7 април. Краят на войната би облекчил опасенията в целия регион, който преживя удари от ирански ракети и дронове върху пристанища в Персийския залив и туристически центрове като тези в ОАЕ. Това би позволило на глобалното корабоплаване, включително на превоза на приблизително 20% от световния износ на петрол и природен газ, да започне отново да преминава през Ормузкия проток.

И двамата служители от региона заявиха, че проектът на споразумение включва край на войната между Израел и „Хизбула“, както и ангажимент за ненамеса във вътрешните работи на страните в региона, което се отнася и до Иран. Това е важна препратка към подкрепата на Иран за различни въоръжени групировки, сред които бунтовниците хуси в Йемен, бойците на „Хамас“ в Газа и шиитските милиции в Ирак.

САЩ настояват Израел да има свобода да реагира на това, което той смята за заплахи в Ливан, докато Иран го отхвърля, заяви служител от региона. Американски представител коментира, че споразумението ще гарантира правото на Израел да действа при самозащита срещу непосредствени заплахи.

Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

Ядрената програма на Иран, ракетната му програма и подкрепата за въоръжените групировки бяха посочени като причините за атаката на САЩ и Израел срещу Иран. Но Техеран отговори с блокада на Ормузкия проток, която бързо се превърна в едно от основните глобални опасения, след като стотици кораби, превозващи петрол, природен газ, торове и други стоки, останаха закотвени в Персийския залив.

Договорено е, че протокът ще бъде отворен постепенно успоредно с прекратяването на блокадата на иранските пристанища от страна на САЩ, която беше въведена на 17 април, заявиха регионалните служители. Тя е ограничила способността на Иран да изнася петрола си и да осигурява така необходимите валутни постъпления за икономиката си, която е в тежка криза.

САЩ биха позволили на Иран да продава петрола си, премахвайки санкциите, заяви един от служителите, който е бил информиран за преговорите. Облекчаването на санкциите и освобождаването на милиардите долари замразени активи на Иран ще бъдат договорени в рамките на 60-дневен период, отбеляза служителят.

Ядрената програма на Иран и международните опасения относно евентуалното придобиване на ядрено оръжие, преминават като нишка през всички напрежения, а САЩ и Израел обмислят изключително сложни военни операции, за да навлязат и да отнемат високообогатения ирански уран.

Иран заплаши САЩ с „горчиви последици“

Съгласно потенциалната сделка Техеран ще се съгласи да се откаже от този запас от високообогатен уран, твърдят регионалните служители. Един от тях, пряко запознат с преговорите, заяви, че начинът, по който Иран ще се откаже от него, ще бъде предмет на по-нататъшни преговори през 60-дневния период. Част от него вероятно ще бъде обеднена, а останалата част ще бъде прехвърлена на трета държава, потенциално на Русия, каза служителят. Предложението за това е дошло от Москва.

Американски служител потвърди 60-дневния период, като допълни, че ако Иран не се откаже от запасите си, няма да има облекчаване на санкциите.

Иран разполага с 440,9 килограма уран, обогатен до 60% чистота, което е на кратка техническа стъпка от нива около 90%, предназначени за ядрени оръжия, според Международната агенция за атомна енергия.

Иран твърди, че има „неотменимо право“ върху ядрените технологии, като същевременно настоява, че програмата му е за мирни цели, въпреки че за това не се нуждае от уран, със съдържание на изотопа 235 повече от 20%. Вчера президентът Масуд Пезешкиан обяви пред държавната телевизия готовност „светът да бъде уверен, че не се стремим към ядрено оръжие“.

Вчера Тръмп заяви в социалните мрежи, че „отношенията ни с Иран стават много по-професионални и продуктивни“.

„Те обаче трябва да разберат, че не могат да разработват или да се сдобият с ядрено оръжие или бомба“, допълни той.

Други въпроси не са споменавани в описанията на очертаващата се сделка, включително състоянието на обогатяването на уран от Иран.

Друга тема е ракетната програма на Иран, която конкретно Израел се стреми да спре.

И докато САЩ и Израел влязоха във войната със заявени амбиции да видят как иранците въстават срещу правителството си след обхваналите страната протести в началото на годината, темата за смяна на ръководството в Техеран изглежда е отхвърлена.

Що се отнася до заявените цели на Иран по време на миналите преговори, изглежда, че не се споменава за изтегляне на американските сили от региона или за репарации за нанесените от войната щети.

Източник: БТА    
Двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници

Хаменей е бил приет в болница на 28 февруари

Около 50 от активистите в глобалната хуманитарна флотилия за Газа са били приети в болница в Турция

Демонстрантите обвиняват ръководството в изтезания

Двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете държави

Лили Иванова след втория концерт в зала „Олимпия": Щастлива съм, показах моето изкуство, беше невероятно удоволствие

В продължение на почти два часа, най-голямото име в българската поп музика представи едни от най-големите си хитове, заедно с нови песни

Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София

Най-натоварено традиционно ще бъде движението в посока София по автомагистралите „Тракия", „Хемус" и „Струма"

Жертвоприношение в името на науката: Защо пръстите и зъбите на Галилео Галилей се пазят в музей

Когато Галилео умира през 1642 г., Католическата църква категорично отказва да позволи той да бъде погребан в осветена земя заради еретичните му за онова време теории

Гласуването вече е активно, а участниците в него могат да спечелят награди

Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще търси „алтернативни варианти", ако дипломацията с Техеран се провали

Последната седмица на месеца ще започне с приветливо време

Мъжът е заловен късно снощи в Пловдив

Полицейската операция е започнала на ГКПП „Капитан Андреево" на границата с Турция, съвместно с Агенция „Митници"

Важно за пътуващите: Временни промени в движението на влаковете през Централна гара София

Те касаят организацията в източното направление между гарите Централна, Подуяне пътническа и Искър

Омбудсманът сезира Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция

Не пропускайте новите епизоди на риалити формата от понеделник до сряда в 20:00 ч.

