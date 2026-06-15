До 33° в понеделник, бури и градушки от вторник

В понеделник ще бъде предимно слънчево. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина – временно умерен

Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°.

В София максималните температури ще са около 29°.

Източник: БТА

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: БТА

През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще бъдат интензивни. Има условия и за градушки.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие – временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 19°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие – до 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

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Във вторник въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа до умерен северозападен вятър. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°.

Източник: БТА

И в сряда въздушната маса ще бъде неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще продължи да духа до умерен северозападен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.