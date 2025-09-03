Свят

Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

"По-рано хората рядко живееха до 70, но в наши дни на 70 все още си дете", казва Си на Путин, според Politico

3 септември 2025, 17:15

Р уският президент Владимир Путин и китайският президент Си Цзинпин бяха записани да обсъждат насаме за живот до поне 150-годишна възраст встрани от масивния парад за Деня на победата в Пекин, пише Politico.

(Във видеото вижте кадри от мегапарада в Китай)

Според аудиозапис, уловен от CCTV, двамата са чути да размишляват за възможността за безсмъртие чрез трансплантации на органи и напреднали медицински процедури.

"По-рано хората рядко живееха до 70, но в наши дни на 70 все още си дете", каза Си на Путин според преводача на руски.

"С развитието на биотехнологиите човешките органи могат да бъдат непрекъснато трансплантирани и хората могат да живеят все по-млади и дори да постигнат безсмъртие", казва Путин според превода.

"Прогнозите са, че този век също има шанс да се живее до 150", отговаря Си.

Си бе домакин на 26 световни лидери, включително Путин и севернокорейския диктатор Ким Чен Ун в Пекин в сряда, за огромен военен парад, който отбеляза 80 години от капитулацията на Япония във Втората световна война и победата на Китай над окупационните сили.

Събитието отбеляза първия път, когато трите управници - Си, Путин и Ким - се появиха заедно публично.

Китай има дълга история на добиване на органи от екзекутирани затворници, което официално беше забранено през 2015 година. Това обаче не ограничи практиката, като правителството се обърна към целенасочени малцинства за органи, включително уйгурите, които се сблъскват с геноцид в западната част на страната.

Путин и Си са на 72 години.

Миналата година The Times of London съобщи, че кремълски служители са насочили учените да ускорят изследванията срещу остаряването, фокусирайки се върху клетъчната дегенерация, когнитивния упадък и укрепването на имунната система.

