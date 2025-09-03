Свят

"Ясно послание към Тръмп": Кореспондентите на BBC с коментар за военния парад в Китай

Този парад, който отбеляза 80 години от победата на Китай над Япония във Втората световна война, видя как Пекин представи редица нова военна техника – включително нова ядрена междуконтинентална балистична ракета, нова наземна ракета за доставяне на хиперзвукови оръжия, ново лазерно оръжие и дори дронове "кучета роботи"

3 септември 2025, 16:44
К итайският лидер Си Цзинпин, руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун застанаха публично рамо до рамо за първи път в сряда, преди масивен военен парад в централен Пекин.

Този парад, който отбеляза 80 години от победата на Китай над Япония във Втората световна война, видя как Пекин представи редица нова военна техника – включително нова ядрена междуконтинентална балистична ракета, нова наземна ракета за доставяне на хиперзвукови оръжия, ново лазерно оръжие и дори дронове "кучета роботи", съобщи BBC.

Източник: БТА/AP

Това идва в момент, когато Си се стремя да проектира властта на Пекин на международната сцена - не само като втората по големина икономика в света, но и като противовес на Съединените щати, докато тарифите на Тръмп разклащат глобалния икономически и политически ред.

Четирима кореспонденти на BBC оценяват значението на парада в сряда – какво означава, защо има значение и какво ни казва зрелището за "новия световен ред".

Трайна картина за Китай - и света
От Лора Бикър, кореспондент за Китай

Една от най-трайните картини от този военен парад се случи преди да бъде изстрелян първият снаряд.
Това как президентът Си посрещна севернокорейския Ким Чен Ун с дълго ръкостискане, след което премина да поздрави руския Владимир Путин, преди и тримата да вървят заедно да гледат парада, беше чист политически театър.

Източник: БТА/AP

Това беше първият път, когато и трите лидери са видени публично заедно, и те наистина избраха момента си.
Но именно тази среща, а не просто оръжията и войските на показ, изглежда привлече вниманието на Доналд Тръмп.

Тръмп публикува в Truth Social по-рано, обвинявайки Си в заговор срещу Америка с другите. Китайският лидер каза в речта си, че страната му е на правилната страна на историята.

Парадът в сряда беше хореографирано зрелище на прецизност, власт и патриотизъм.

Дори хорът стоеше в перфектно равни редове, докато пееше "без Комунистическата партия няма съвременен Китай".

Войските преминаха с гъши крачки в унисон и всеки удар в земята ехтеше през трибуните с 50 000 гости на площад Тиенанмен.

След това дойдоха големите оръжия и тълпата посегна за телефоните си. Нова МКБР, лазерни оръжия, дори роботски кучета.

Парадът завърши с популярен въздушен преглед, преди хиляди гълъби и балони да бъдат пуснати в небето над столицата.

Този показ по повод 80-годишнината от края на Втората световна война не беше просто поглед към това къде е бил Китай или колко далеч е стигнал Китай.

Той показа къде отива Китай: Си играе ролята на глобален лидер, готов да застане редом до двама от най-санкционираните лидери в света.

Източник: БТА/AP

И в краката му - армия, която се изгражда, за да съперничи на Запада.

Китай запълва вакуума, оставен от САЩ - и какво това означава за Запада
От Джеймс Лейндейл, дипломатически кореспондент

Демонстрацията на геополитическа и сега военна мощ на Китай тази седмица едва ли ще изненада западните лидери.

Президентът Си отдавна се стреми да се постави в центъра на нов световен ред - такъв, който заменя рушащите се глобални системи, установени след Втората световна война.

Но две неща ще причинят тръпки по гърбовете на западните дипломати.

Едното е скоростта, с която Китай запълва вакуума, оставен от оттеглянето на Америка от международните норми и институции.

Световен ред, ръководен от Китай, в който териториалната цялост и правата на човека се ценят по-малко от суровата власт и икономическото desenvolvimento, може да се окаже неудобен за много западни страни.

Начинът, по който суровите американски тарифи тласнаха Индия, най-голямата демокрация в света, толкова бързо в топлите обятия на Китай, най-голямата автокрация в света, също ще бъде притеснителен.

Една малка утеха за Запада е, че така наречената "ос на преврата", показана в Пекин, не е единна - и Индия в частност, която не беше представена в парада в сряда, все още е в конфликт с Китай заради териториални и други спорове.

Източник: БТА/AP

Основният извод е, че икономическият национализъм и разрушителната дипломация на Америка на Доналд Тръмп дава на Китай огромна дипломатическа възможност - и Си я хваща с отворени обятия със своя връхна среща и парад.

Ясно послание към Доналд Тръмп
От Стив Розенберг, редактор за Русия

Цялата дипломация в Китай тази седмица беше проектирана да изпрати ясно послание към администрацията на Тръмп.

Значи искате да направите Америка отново велика, нали? Америка на първо място, така ли? Е, тогава ние ще предложим алтернатива на реда, ръководен от САЩ.

Ето защо видяхме лидерите на Китай, Русия и Индия да се усмихват заедно на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в неделя и понеделник.

Ето защо Владимир Путин нарече Си Дзинпин "истински приятел", а китайският лидер нарече своя руски колега "стар приятел" по-рано тази седмица.

И ето защо Си Дзинпин, Владимир Путин и Ким Чен Ун се появиха заедно на военния парад в сряда.

Накратко: в геополитическата вселена различни сили се подравняват като противовес на американското доминиране.

Това не означава, че всички тези страни и лидери са на една и съща дължина на вълната. Не са. Остават различия.

Но посоката на движение е ясна.

Както обяви заглавие в новинарското издание "Комсомолская правда" тази седмица, в препратка към Русия,

Китай и Индия: "Ще изградим нов свят."

Оръжията, които притесняват Запада
От Франк Гарднър, кореспондент по сигурността

От масивни подводни торпеда до най-модерни лазерни оръжия, които свалят дронове, най-новият военен парад на Китай сега ще бъде разгледан и анализиран от експерти в Пентагона и служители по отбраната по целия свят.

НОАК се зае с обширна програма за военна модернизация, която я видя да наваксва - а в някои области - да изпреварва Съединените щати. Хиперзвуковите ракети, които пътуват с повече от пет пъти скоростта на звука, са една област, в която Китай води света.

Д-р Сидхарт Каушал, водещ експерт по ракети в лондонския мозъчен тръст RUSI, изтъква YJ-17 - хиперзвуково планиращо превозно средство - и YJ-19, хиперзвукова крилата ракета.

Китай също така инвестира силно в изкуствен интелект и автономни оръжия. Един пример за тези е AJX002: гигантски, 60-футов (18м), подводен дрон с ядрени способности.

Ядреният арсенал на Китай - наброяващ стотици ракети - все още изостава далеч зад тези на Русия и САЩ, които и двете имат хиляди, но бързо нараства по размер, както и намира иновативни начини за доставяне на своите бойни глави.

Когато Си, Путин и Ким дефилират заедно: Мегапарадът в Китай
114 снимки
парад пекин
парад пекин
парад пекин
парад пекин
Военен парад Си Цзинпин Владимир Путин Ким Чен-ун Китай Нов световен ред Военна техника Геополитика САЩ Доналд Тръмп
По темата

