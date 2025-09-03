България

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

"В моментите, в които България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер да бъде на подобно събитие в Китай"

3 септември 2025, 13:44
Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко
На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост
Важно за родителите! Личните здравно-профилактични карти стават електронни

Важно за родителите! Личните здравно-профилактични карти стават електронни
Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин
Проучване: Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия

Проучване: Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия

"Сражавахте се смело и героично": Путин благодари на Ким Чен-ун за Курска област
Нощ на ужас в Украйна, докато Путин присъства на парад в Пекин

Нощ на ужас в Украйна, докато Путин присъства на парад в Пекин
Истерия в столицата: Фенове посрещнаха испанските звезди пред хотела им

Истерия в столицата: Фенове посрещнаха испанските звезди пред хотела им

В ицепремиерът Атанас Зафиров трябва да си подаде оставката заради визитата му в Китай, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. По думите му премиерът, ако не иска унижението да продължава, сам трябва да поиска оставката му.

В моментите, в които България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер, представляващ страната ни, да бъде на подобно събитие в Китай, добави Мирчев.

Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин и проведе разговор с президента Си Дзинпин

Председателят на БСП Атанас Зафиров и водена от него делегация присъства на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война и проведе разговор с президента на Китай и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин, съобщиха от пресцентъра на социалистическата партия. Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров беше официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни, съобщи още БСП. 

Вчера премиерът Росен Желязков обяви, че визитата на Атанас Зафиров, който е и вицепремиер, както и на министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в Китай е партийна инициатива, кабинетът няма отношение. Той обясни, че двамата са в платен годишен отпуск. Министър-председателят добави, че политическите последици от подобни визити тежат на съответната партия и това е чисто партийно решение. 

Когато Си, Путин и Ким дефилират заедно: Мегапарадът в Китай
114 снимки
парад пекин
парад пекин
парад пекин
парад пекин
Източник: БТА, Константин Костов    
Атанас Зафиров Китай Оставка БСП Да България Вицепремиер Военен парад Си Дзинпин Външна политика Росен Желязков
Последвайте ни

По темата

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко

Двама загинаха, седем са ранени при тежка катастрофа край Хасково

Двама загинаха, седем са ранени при тежка катастрофа край Хасково

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Грижа за домашните любимци по време на горещите дни

Грижа за домашните любимци по време на горещите дни

dogsandcats.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 15 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 17 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 16 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 15 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Сидни Суини и Скутър Браун се срещат &quot;неангажиращо&quot;</p>

Източници: Сидни Суини и Скутър Браун се срещат "неангажиращо"

Любопитно Преди 25 минути

27-годишната актриса и 44-годишният музикален мениджър бяха сред звездните гости на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Свят Преди 42 минути

Предполага се, че заподозреният е опитал да се самоубие, но е бил спасен

<p>Луната може да е била обитаема преди милиарди години</p>

Доклад: Луната може да е била обитаема преди милиарди години

Любопитно Преди 1 час

„Изглежда много вероятно Луната да е била обитаема по това време“

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Любопитно Преди 2 часа

Тя е избрала да живее с трима съквартиранти, защото е „по-евтино“

Снимката е илюстративна

Спрете да ядете бял хляб: Три неща, които трябва да знаете

Любопитно Преди 2 часа

Редовната консумация на бял хляб може да доведе до редица сериозни здравословни проблеми, предупреждават специалисти по хранене

Русия превзе "около половината" от Купянск

Русия превзе "около половината" от Купянск

Свят Преди 2 часа

До момента няма коментар от украинска страна

<p>Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември</p>

Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември

Любопитно Преди 2 часа

Сутрините стават по-хладни и свежи, а въздухът носи онова леко, позлатено усещане за ново начало

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

Технологии Преди 2 часа

В статията ще научите четири креативни начина на ползване на новия модел

Тръмп коментира мистериозния предмет, изхвърлен през прозореца на Белия дом

Тръмп коментира мистериозния предмет, изхвърлен през прозореца на Белия дом

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви пред репортери, събрали се в Овалния кабинет във вторник, че видеото „трябва да е фалшиво“, защото бронираните прозорци на Белия дом са запечатани и много тежки

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Любопитно Преди 2 часа

"Аз живея живота си на макс“, казва героят му Чарли Паркър от сериала „Двама мъже и половина“. Цитат, който идеално приляга на битието на Шийн

<p>Китай иска да определя правилата</p>

DW: Парадът в Китай е сигнал за амбициите на Си Дзинпин за новия световен ред в глобалния Юг

Свят Преди 3 часа

„В автокрациите тези военни паради са част от инструментариума, показващ реалната или желаната сила“

Деми Мур

Деми Мур говори за променящия се Брус Уилис: Трудно е

Любопитно Преди 3 часа

Актрисата каза, че „най-важното“ нещо за нея е „да присъства“, защото „ако проектирате накъде отива това състояние, това създава само тревожност“

<p>Трима пострадали при инцидент с автобус в Бургас&nbsp;&nbsp;</p>

Трима пострадали след рязко спиране на автобус в Бургас

България Преди 3 часа

Автобусът е бил управляван от 35-годишен шофьор

<p>Млад мъж е обвинен за инцидента с трамвай в столицата</p>

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

България Преди 3 часа

Ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба

Риалити любов с Маги Томова 

Риалити любов с Маги Томова 

Любопитно Преди 3 часа

Маги разказва как е прекарала лятото си и споделя първите си впечатления от новото предизвикателство да застане пред камерата като водеща

Пет съвета от експерт за идеалния дълъг уикенд

Пет съвета от експерт за идеалния дълъг уикенд

Любопитно Преди 3 часа

Това е перфектната почивка - достатъчно кратка, за да не се налага да вземате много дни от годишния си отпуск, и достатъчно дълга, за да бъде освежаващо бягство

Всичко от днес

От мрежата

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Родени сте на тези дати? Вижте каква специалната дарба имате!

Edna.bg

8 минути овации за филм с Геро във Венеция: Вижте кой е филмът, който покори публиката (СНИМКИ)

Edna.bg

Гарначо: От дете съм фен на Челси

Gong.bg

Ямал остана без гадже преди мача с България?

Gong.bg

Почина жената, пометена от АТВ в "Слънчев бряг"

Nova.bg

Заснеха черен леопард в полето край дупнишко село (ВИДЕО)

Nova.bg