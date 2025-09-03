Свят

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Председателят на Националното събрание на Южна Корея се срещна и с Путин и призова за подкрепата на Москва за около 130 южнокорейски компании

3 септември 2025, 13:18
П редседателят на Националното събрание на Южна Корея У Уон-шик стисна ръката на севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на мащабния военен парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война и победата на Китай във Втората китайско-японска война, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, позовавайки се на изявление на неговата канцелария. 

Двамата си размениха кратки поздрави, преди да застанат и да наблюдават парада на площад "Тянанмън" в центъра на Пекин, подчертаха от канцеларията, без да дават подробности дали е имало по-нататъшни контакти. 

У Уон-шик се срещна и с китайския президент Си Цзинпин. По време на срещата У прикани Си да присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се състои идния месец в Южна Корея. Това бе втората срещата между двамата след разговорите помежду им в град Харбин, столица на провинция Хейлунцзян, през февруари. 

Председателят на Националното събрание на Южна Корея се срещна и с руския президент Владимир Путин и призова за подкрепата на Москва за около 130 южнокорейски компании, които действат на територията на Русия. 

У Уон-шик ще се срещне и с високопоставени представители на Общокитайското събрание на народните представители (китайския парламент) и Държавния съвет на Китайската народна република (правителството на Китай), преди в петък да се върне в Южна Корея. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
