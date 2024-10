„Михаел не говори, а общува с очите си“: Нови подробности за състоянието на Шумахер

П одробности за начина, по който Михаел Шумахер общува, бяха разкрити, след като легендата на Формула 1 се появи публично на сватбата на дъщеря си миналия уикенд.

27-годишната Джина Шумахер сключи брак с приятеля си Иън Бетке в луксозната вила на семейството в Майорка, която те купиха за 27 млн. паунда през 2017 г.

Съобщава се, че на гостите е било забранено да вземат телефоните си на сватбата на фона на съобщенията, че седемкратният шампион във Формула 1 е присъствал.

Schumacher 'Seen In Public' 1st Time In 11 Years. Reason Is Special https://t.co/QrD2MhNqre pic.twitter.com/Miyd3uvVJp — CricketNDTV (@CricketNDTV) October 2, 2024

55-годишният Шумахер на практика липсва от обществения живот след инцидента със ски през 2013 г., който промени живота му и го постави в кома.

В изявлението, публикувано близо година след инцидента, се казва, че той вече не е в кома и „продължава дългата фаза на рехабилитация“, но оттогава насам са разкрити много малко подробности за състоянието му.

Бившата шефка на отбора от Формула 1 - Елизабета Грегорачи - вече разкри как Шумахер общува по време на битката за здравето си.

„Михаел не говори, а общува с очите си“, каза тя. „Само трима души могат да го посещават и аз знам кои са те.“ Те се преместиха в Испания и съпругата му създаде болница в тази къща.

През 2020 г. испанските вестници съобщиха, че Шумахер е бил преместен за по-дълго време от швейцарския дом на двойката в ексклузивния имот в елитното имение Лас Брисас близо до Андракс в югозападната част на Майорка.

Слуховете, че Шумахер не може да говори, бяха подкрепени от сина му Мик по време на документален филм на Netflix за живота на баща му през 2021 г. Той каза: „Мисля, че с татко сега бихме се разбрали по различен начин“.

Последиците от мозъчната травма зависят от редица фактори като вида, мястото и тежестта на увреждането, казват от благотворителната организация за мозъчни травми Headway.

Тя допълва, че симптомите на мозъчната травма са многобройни - от физически последици като проблеми с равновесието, главоболие и замаяност до когнитивни, емоционални и поведенчески последици. Те могат да включват проблеми с паметта, умора и гняв.

Revealed: Details of how Michael Schumacher communicates after F1 legend appears 'in public' at daughter's wedding https://t.co/KXmX7BtX3F pic.twitter.com/ZVvBwpdASj — Mail+ (@DailyMailUK) October 2, 2024

Последната подходяща актуализация, която феновете получиха, беше през 2023 г., когато беше съобщено, че Шумахер е бил качен на спортен автомобил Mercedes AMG в опит да се стимулират областите от мозъка му, които някога е използвал за състезания.

Бившият шеф на Ферари Жан Тод няколко пъти след инцидента говори за възстановяването му.

В интервю за френско списание в края на миналата година той заяви: „Михаел е тук, така че не ми липсва. Но той просто не е онзи Михаел, който беше преди. Той е различен и е чудесно направляван от съпругата и децата си, които го защитават. Животът му сега е различен и аз имам привилегията да споделям моменти с него. Това е всичко, което мога да кажа. За съжаление съдбата го сполетя преди десет години. Той вече не е онзи Майкъл, когото познавахме във Формула 1“.

На 29 декември 2013 г. животът на Шумахер бързо се променя от трагичен инцидент по време на семейна почивка във Френските Алпи.

Той пада на метри от популярна ски писта, в резултат на което получава критични наранявания на главата.

Решавайки да се спусне извън пистата, Шумахер не е знаел за някои камъни, скрити от погледа от снеговалежа.

Ските му попаднали на един такъв камък и внезапната сила го катапултирала във въздуха, като го оставила безсилен да избегне челен сблъсък с друг камък. Чупи черепа си и е получава мозъчна травма.

По-късно разследването установява, че Шумахер се е движил с нормална скорост и в момента на инцидента не е карал ски извън възможностите си.

F1 Legend Michael Schumacher Seen In Public For First Time In 11 Years As Pictures From Daughter's Wedding Surface: Guests Banned From Filming Event pic.twitter.com/OISQGoxywV — Alexej Shelikhovskij (@shelikhovskij) October 2, 2024

Смята се обаче, че нараняванията му, които почти сигурно щяха да бъдат фатални, ако бившият пилот не беше носил каска, са се влошили от инцидент с мотоциклет през февруари 2009 г., при който той е получил фрактури в областта на главата и врата.

След това той прекарва шест месеца в кома, за да подпомогне възстановяването си, и се завръща в семейния си дом в Швейцария едва девет месеца след инцидента.

Смята се, че медицински специалисти и съпругата му полагат денонощни грижи.

