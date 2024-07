Арестуваха "мозъка" на заговора за изнудване на Шумахер

П олицията е арестувала заподозрения "мозък" на заговор за изнудване на семейството на бившия световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер, съобщават германските медии.

Арести за изнудване на семейството на Шумахер

Мъжът е 52-годишен, който е работил като охранител на семейството, съобщиха от прокуратурата във Вупертал.

Това се случва след ареста на други двама заподозрени - 53-годишен мъж, назован само като Йълмаз Т, и 30-годишния му син - на 19 юни.

Предполага се, че двамата са твърдели, че разполагат с поверителни файлове, съдържащи снимки на легендата от Формула 1 след почти фаталната му ски катастрофа през 2013 г.

Твърди се, че те са казали на семейството на Шумахер, че "не биха искали снимките да бъдат публикувани" и са "поискали милиони", за да ги спрат да го направят.

Двамата мъже са прехвърлили "отделни файлове" на семейството, за да покажат, че имат достъп до документи за звездата от Формула 1, твърдят разследващите.

