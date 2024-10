Дъщерята на Шумахер се омъжи: Присъствал ли е легендарният състезател на сватбата

П рез 11-те години, откакто животът на легендата на Формула 1 Михаел Шумахер бе променен завинаги при ужасяващ инцидент със ски, най-близките му хора пазят личния му живот толкова яростно, че той не се е появявал на публично място нито веднъж след фаталния ден през декември 2013 г.

Тази забрана обхваща и стените на луксозните испански и швейцарски имения на Шумахер, като до 55-годишния мъж, чието здравословно състояние никога не е било разкривано пред феновете, имат достъп само няколко членове на семейството - твърди се, че това са само трима души.

Is wall of privacy around Michael Schumacher finally coming down? All the clues his family is gradually opening up - after F1 Legend appears 'in public' at daughter's wedding https://t.co/Sp6w7vEZVE pic.twitter.com/bDmKaTK6xd