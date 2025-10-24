Свят

Двете лица на Джорджа Мелони

"Аз съм Джорджа, аз съм жена, майка, италианка, християнка - и никой не може да ми отнеме това"

24 октомври 2025, 10:34
Двете лица на Джорджа Мелони
Източник: БТА

Н ейните корени са от постфашистките среди и когато бе избрана за министър-председателка на Италия, косите на мнозина в Европа настръхнаха. Но Мелони играе различна игра - с две лица, които преследват различни цели, съобщи Deutsche Welle.

"Аз съм Джорджа, аз съм жена, майка, италианка, християнка - и никой не може да ми отнеме това". Тази сентенция стана ключова за Джорджа Мелони и нейната предизборна кампания преди повече от три години.

Мелони, лидерката на "Италиански братя" (Fratelli d'Italia), една постфашистка партия, изглеждаше радикална, истинска алтернатива на системата, търсеше близост с крайната десница в цяла Европа. Мнозина се опасяваха, че тя ще иска да отдели страната си от Европейския съюз, пише германската обществена медия АРД.

Талантлива актриса

Днес обаче реалността във външната политика изглежда много различно. Джорджа Мелони не се превърна във втори Виктор Орбан, не блокира решенията на ЕС като унгарския министър-председател. Вместо това тя се показва като космополитна и убедена европейка. Разбира се добре както с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, така и с американския президент Доналд Тръмп.

Как успява ли? За Сузана Турко, журналистка и биографка на Мелони, тя може да бъде разгледана от две страни. "Едната Джорджа иска да управлява на всяка цена и е готова на всякакви компромиси, а втората казва, че иска да промени всичко", коментира тя пред АРД. Мелони е талантлива актриса, казва Турко. А италианската публика бързо забравя какво са казали политици като нея преди три години.

Мелони е доволна от постигнатото

Друг фактор, който вероятно е от решаващо значение за Мелони, е, че Италия получава много пари от фонда за възстановяване на ЕС след коронавируса. Ако тя прекъсне връзките с Брюксел, тези средства могат да бъдат замразени. А това би могло да доведе и до падането на нейното правителство. Но в момента 48-годишната министър-председателка на Италия седи стабилно на поста си и казва, че е горда от това, което правителството е постигнало за три години: "Във всеки случай съм доволна от състоянието на икономиката. Съответно и от това колко привлекателна е Италия", казва Мелони.

Но има и много работа за вършене - например по въпросите на сигурността, но също и цените на енергията тя посочва като "абсолютен приоритет", пише още АРД. "Имаме и още проекти в главата, но имаме и още две години, за да направим нещо голямо."

Постигна ли нещо Мелони във вътрешнополитически план?

Нейната биографка Сузана Турко има съвсем различно мнение. Според нея Мелони иска да бъде посредник между два свята - между Тръмп-Орбан и ЕС, между популизма и реалната политика. Това, което остава на заден план, е конкретната политическа работа: "Обещават се реформи, но те не се осъществяват. Няма визии за бъдещето, няма проект, който да е неоспорим приоритет. Вече изобщо не можем да кажем какви планове има Джорджа Мелони в това правителство."

За да прикрие това, Мелони постоянно се опитва да влезе в заглавията с противоречиви законопроекти. Закони, които на практика не се прилагат - например някои опити за затягане на политиката за сигурността в Италия, казва Турко. Те провокират и в крайна сметка отдалечават Италия от една наистина демократичната държава, добавя тя.

Затягане и ограничаване на правата на отделни общности

Правителството на Мелони ограничи правото на демонстрации и разшири правомощията на полицията, военните и разузнавателните служби. Също така втвърди политиката си за даване на убежище - с центрове за депортиране в Албания и прехвърляне към тях на процедурите за убежище. Освен това нейното правителство започна война с гражданските, цивилни организации, които оказват помощ на бедстващи мигранти по море.

Правителството на Мелони се опитва да ограничи правата на ЛГБТИ общността и иска да направи така, че темите за транссексуалността или небинарните хора да не присъстват в основното и средното училище в Италия.

Отново и отново се проявява другата Мелони - онази от предизборната кампания. Например, когато наскоро изпрати видео послание до САЩ по повод юбилейния бал на американците от италиански произход: "Знам, че има сили, които искат да ни разделят. Които искат да пренапишат нашата история. И да унищожат нашите общи традиции. Наричат ги "woke култура". Те се опитват да унищожат нашата култура, но грешат."

Тя донесе стабилност на Италия

За много италианци обаче може би е важно нещо друго: стабилността, която Мелони носи. Нейното правителство има добри шансове да довърши мандата си, а може би дори да бъде преизбрана. За Италия, където правителствата падат постоянно, това е много, много необичайно, коментира АРД.

 

 

 

Източник:  Deutsche Welle    
Джорджа Мелони Италия Постфашистка партия Европейски съюз Политически компромиси Външна политика Вътрешна политика Правителствена стабилност Миграционна политика Права и свободи
Последвайте ни

По темата

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 16 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 15 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 13 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 15 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

Любопитно Преди 9 минути

Премиерата e на 17 ноември, а преди това зрителите ще си припомнят първия сезон на криминалната драма

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

България Преди 24 минути

Николай Бозинарев

Да помогнем на Николай: Млад мъж се нуждае от средства за лечение на множествена склероза

Свят Преди 1 час

Шанс за спиране на заболяването му дават в клиника в чужбина

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Технологии Преди 1 час

Време е за устройства, които са повече от списък с впечатляващи спецификации

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Любопитно Преди 1 час

Meal preparation с бързи и лесни рецепти за цялото семейство

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

България Преди 1 час

Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт"

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

Свят Преди 1 час

Липсата на ресурси и хладилни помещения затруднява аутопсиите, телата се разлагат бързо

,

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

България Преди 1 час

10 са били с опасност за живота, а една от тях е развила Синдром на Стивън Джонсън

Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

Свят Преди 1 час

Дронът е влетял в апартамент в град Красногорск, на около 20 км от Москва

<p>Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея</p>

Белият дом: Доналд Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея

Свят Преди 1 час

„Мисля, че нещо ще се получи. Имаме много добри отношения, но това ще бъде голямо събитие“

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

България Преди 1 час

Сериозно пострадал е водачът на колата

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

България Преди 1 час

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи

<p>Д-р Коеджикова от &bdquo;Игри на волята&ldquo;: Животните проявяват повече човечност</p>

Д-р Коеджикова от „Игри на волята“: Животните проявяват повече човечност, хората се озлобихме много (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

 

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Лена, Цецо, Валентин и Мина ще се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Свят Преди 2 часа

Според него санкциите, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу две руски петролни компании, вървят в правилната посока

След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

България Преди 3 часа

Едното момиче имало и предишни провинения

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Зодиите, за които предстоят най-големи любовни промени до края на годината

Edna.bg

Вижте как изглежда днес порасналата дъщеря на Мат Лебланк

Edna.bg

Богат уикенд с футбол от Англия, Германия и Франция на живо в Gong.bg

Gong.bg

Дучето: ЦСКА е в сърцето, класирането е без значение

Gong.bg

Ще плащаме ли „такса водомер”, без дори да ползваме вода

Nova.bg

Обиди и напрежение в паламента между депутати от „Възраждане” и „ДПС-Ново начало” (ВИДЕО)

Nova.bg