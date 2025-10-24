Двете лица на Джорджа Мелони

Н ейните корени са от постфашистките среди и когато бе избрана за министър-председателка на Италия, косите на мнозина в Европа настръхнаха. Но Мелони играе различна игра - с две лица, които преследват различни цели, съобщи Deutsche Welle.

"Аз съм Джорджа, аз съм жена, майка, италианка, християнка - и никой не може да ми отнеме това". Тази сентенция стана ключова за Джорджа Мелони и нейната предизборна кампания преди повече от три години.

Мелони, лидерката на "Италиански братя" (Fratelli d'Italia), една постфашистка партия, изглеждаше радикална, истинска алтернатива на системата, търсеше близост с крайната десница в цяла Европа. Мнозина се опасяваха, че тя ще иска да отдели страната си от Европейския съюз, пише германската обществена медия АРД.

Талантлива актриса

Днес обаче реалността във външната политика изглежда много различно. Джорджа Мелони не се превърна във втори Виктор Орбан, не блокира решенията на ЕС като унгарския министър-председател. Вместо това тя се показва като космополитна и убедена европейка. Разбира се добре както с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, така и с американския президент Доналд Тръмп.

Как успява ли? За Сузана Турко, журналистка и биографка на Мелони, тя може да бъде разгледана от две страни. "Едната Джорджа иска да управлява на всяка цена и е готова на всякакви компромиси, а втората казва, че иска да промени всичко", коментира тя пред АРД. Мелони е талантлива актриса, казва Турко. А италианската публика бързо забравя какво са казали политици като нея преди три години.

Мелони е доволна от постигнатото

Друг фактор, който вероятно е от решаващо значение за Мелони, е, че Италия получава много пари от фонда за възстановяване на ЕС след коронавируса. Ако тя прекъсне връзките с Брюксел, тези средства могат да бъдат замразени. А това би могло да доведе и до падането на нейното правителство. Но в момента 48-годишната министър-председателка на Италия седи стабилно на поста си и казва, че е горда от това, което правителството е постигнало за три години: "Във всеки случай съм доволна от състоянието на икономиката. Съответно и от това колко привлекателна е Италия", казва Мелони.

Но има и много работа за вършене - например по въпросите на сигурността, но също и цените на енергията тя посочва като "абсолютен приоритет", пише още АРД. "Имаме и още проекти в главата, но имаме и още две години, за да направим нещо голямо."

Постигна ли нещо Мелони във вътрешнополитически план?

Нейната биографка Сузана Турко има съвсем различно мнение. Според нея Мелони иска да бъде посредник между два свята - между Тръмп-Орбан и ЕС, между популизма и реалната политика. Това, което остава на заден план, е конкретната политическа работа: "Обещават се реформи, но те не се осъществяват. Няма визии за бъдещето, няма проект, който да е неоспорим приоритет. Вече изобщо не можем да кажем какви планове има Джорджа Мелони в това правителство."

За да прикрие това, Мелони постоянно се опитва да влезе в заглавията с противоречиви законопроекти. Закони, които на практика не се прилагат - например някои опити за затягане на политиката за сигурността в Италия, казва Турко. Те провокират и в крайна сметка отдалечават Италия от една наистина демократичната държава, добавя тя.

Затягане и ограничаване на правата на отделни общности

Правителството на Мелони ограничи правото на демонстрации и разшири правомощията на полицията, военните и разузнавателните служби. Също така втвърди политиката си за даване на убежище - с центрове за депортиране в Албания и прехвърляне към тях на процедурите за убежище. Освен това нейното правителство започна война с гражданските, цивилни организации, които оказват помощ на бедстващи мигранти по море.

Правителството на Мелони се опитва да ограничи правата на ЛГБТИ общността и иска да направи така, че темите за транссексуалността или небинарните хора да не присъстват в основното и средното училище в Италия.

Отново и отново се проявява другата Мелони - онази от предизборната кампания. Например, когато наскоро изпрати видео послание до САЩ по повод юбилейния бал на американците от италиански произход: "Знам, че има сили, които искат да ни разделят. Които искат да пренапишат нашата история. И да унищожат нашите общи традиции. Наричат ги "woke култура". Те се опитват да унищожат нашата култура, но грешат."

Тя донесе стабилност на Италия

За много италианци обаче може би е важно нещо друго: стабилността, която Мелони носи. Нейното правителство има добри шансове да довърши мандата си, а може би дори да бъде преизбрана. За Италия, където правителствата падат постоянно, това е много, много необичайно, коментира АРД.