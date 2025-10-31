Свят

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Джорджа Мелони, смятана за "възрастния в стаята" сред европейските популисти, имаше нелек ден с Орбан в Рим

31 октомври 2025, 14:54
Източник: БТА

И талианският премиер Джорджа Мелони, смятана за "възрастния в стаята" сред европейските популисти, имаше нелек ден с унгарския си колега Виктор Орбан в Рим.

Това посочва Джулия Полони за Politico.

Какво трябва да направи едно крайнодясно момиче, за да има спокоен ден на работа в днешния политически свят?

Сигурно това се е питала италианската министър-председателка и довереница на Доналд Тръмп Джорджа Мелони, докато посрещаше унгарския си колега Виктор Орбан в Рим тази седмица. Унгарският лидер пристигна с мисия - да прави непредсказуеми изявления пред медиите.

Източник: БТА

Италианските медии се развихриха с новини за "смущението" в двореца "Одескалки-Киджи".

Дори коалиционните партньори на Мелони не си спестиха коментарите: "Имаме различни възгледи", заяви лидерът на "Форца Италия" и страстен почитател на летните отпуски Антонио Таяни за визитата на Орбан.

Представете си да прекарвате по-голямата част от времето си в опити да възпитавате международни съюзници с авторитарни наклонности, драматичен темперамент и изключително тънка кожа, само за да ги спрете да не започнат поредна война, търговска или друга, или да не се обидят един на друг заради избелял бронзант.

А после Орбан се появява на прага ѝ, обръща се към камерите и заявява, че американският президент и почитател на грима Доналд Тръмп "е прекалил" със санкциите срещу руския петрол. Унгарският лидер обеща лично да отлети за Вашингтон, за да убеди американския държавен глава да ги отмени, както подобава на един истински "силен човек".

Източник: БТА

За да не остави никой световен лидер извън прожекторите, Орбан веднага се обърна и към Европа, обявявайки, че ЕС "няма никаква роля" и е "извън играта", що се отнася до Украйна. Несъмнено председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще бъде очарована.

Джорджа вероятно вече е била изтощена. Това се случва още на първия ден от визитата на Орбан. Тя може би се е надявала, че настоящият министър-председател на Унгария поне ще започне деня с по-благочестив тон, тъй като сутринта му е започнала във Ватикана, но напразно.

"Помолих Негово Светейшество да подкрепи мирните усилия на Унгария", каза Орбан след срещата си с папата. Човек може само да си представи реакцията на понтифика, вероятно смесица от шок и недоумение, докато сдържа желанието си да попита унгарския лидер какво точно разбира под "мир".

Следващия път вероятно просто ще се обади на Джорджа и ще я помоли тя да посредничи.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Politico     
Джорджа Мелони Виктор Орбан Италия Унгария Рим Европейски съюз Доналд Тръмп Политически срещи Руски петрол Украйна
Всичко от днес

