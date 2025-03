Мелони: Детинско е да се говори, че Италия трябва да избира между САЩ и ЕС

Б и било „детинско“ и „повърхностно“ да се внушава, че Италия трябва да избира между Европейския съюз и САЩ под управлението на президента Доналд Тръмп, заяви днес в интервю за в. „Файненшъл таймс“ италианската министър-председателка Джорджа Мелони, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Италия може да има добри отношения със САЩ и ако има нещо, което Италия може също да направи, за да предотврати конфронтацията (на Вашингтон) с Европа и да изгради мостове, аз ще го направя, защото това е в интерес на европейците“, заяви италианската лидерка пред „Файненшъл таймс“, описвайки САЩ като „първостепенен съюзник на Италия“.

„Аз съм консерватор. Тръмп е лидер на републиканците. Със сигурност съм по-близо до него, отколкото до много други, и разбирам един лидер, който защитава националните си интереси. Аз защитавам нашите“, каза Мелони.

She also says she thinks Putin will adhere to any deal on Ukraine signed with Trump, but only while Trump is in office pic.twitter.com/I2EjnV9yqJ