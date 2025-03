Зеленски се срещна с Мелони в Лондон

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски е разговарял с италианския премиер Джорджа Мелони преди началото на срещата на върха за Украйна в Лондон, предаде АНСА, като се позова на канцеларията на Мелони.

Мелони: Трябва да се избегне разделение на Запада по отношение на Украйна

Срещата е позволила на Мелони да повтори пред Зеленски подкрепата на Италия за Украйна и за украинския народ, както и ангажимента на страната й заедно с този на останалите европейски и западни партньори и на САЩ да изградят един справедлив и траен мир в Украйна, който гарантира суверенитет, сигурност и свобода на тази страна.

🇺🇦🇮🇹 Zelenskyy Meets with Giorgia Meloni in London



Italian Prime Minister Giorgia Meloni and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy discussed the development of a joint action plan to achieve a just and lasting peace.



💬 "No one is interested in prolonging the war or seeing it… pic.twitter.com/6InsOFamUn