България

Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството

23 октомври 2025, 13:32
Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството
Източник: Министерски съвет

„България полага максимални усилия за осигуряване на стабилна защита на външните граници и за противодействие на незаконните дейности на мрежите за трафик и каналджийство“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на участието си в среща на високо равнище, посветена на темата за миграцията, организирана от министър-председателя на Италия Джорджа Мелони и министър-председателя на Дания Мете Фредериксен.

Разговорът се състоя преди заседанието на Европейския съвет в четвъртък и събра европейски лидери за обсъждане на общите предизвикателства, свързани с управлението на миграционните процеси, защитата на външните граници на ЕС и задълбочаването на партньорството с трети държави.

Източник: Министерски съвет

Министър-председателят изтъкна, че връщанията на нелегални мигранти са ключов елемент от ефективното управление на миграционните процеси, като България подкрепя създаването на обща европейска система за връщане, основана на задължително взаимно признаване на решенията за връщане.

Премиерът отбеляза активизирането на комуникацията с трети държави, които представляват миграционен риск, и приветства продължаването на ангажимента на Европейската комисия и агенциите на ЕС в този диалог.

Като добър пример в тази насока премиерът посочи съвместното писмо относно доброволните и принудителни връщания в Афганистан, подписано от 20 министри на вътрешните работи на държавите членки на ЕС, включително България. По думите му инициативата ще допринесе за по-координиран и ефективен общоевропейски отговор на предизвикателствата, свързани с връщанията.

Росен Желязков приветства и продължаващата работа на ЕС по усъвършенстване на правилата, свързани с концепцията за „сигурна трета държава“ и списъка на „държави на произход, считани за сигурни“, като увери, че България остава конструктивен и надежден партньор в предстоящите дискусии.

Източник: Министерски съвет

Премиерът Желязков подчерта подкрепата на страната ни за иновативни решения в областта на миграцията, включително създаването на европейска правна рамка за центрове за връщане, в съответствие с международното право и спазване на основните права на човека.

В заключение министър-председателят Желязков изтъкна, че трайното решение на миграционните предизвикателства изисква устойчиво развитие в държавите на произход и транзит, като следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС трябва да осигури достатъчно ресурси за гъвкаво финансиране в тази посока.

Източник: МС    
Последвайте ни
Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

"Акт на война'': Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Свят Преди 20 минути

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток

<p>Неочакван гост шокира българска двойка на романтична вечеря в Рим</p>

Плъх шокира българска двойка на романтична вечеря в Рим

Свят Преди 26 минути

Те нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Любопитно Преди 49 минути

„Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи“

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 53 минути

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

България Преди 56 минути

До края на октомври проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание, заяви финансовият министър

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Свят Преди 1 час

Наркотикът не е бил предназначен за Франция

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

България Преди 1 час

Това каза генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам след срещата с държавния глава Румен Радев

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

България Преди 1 час

БНБ в рамките на своите правомощия извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на тези санкции

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

България Преди 1 час

Той ще продължи до началото на декември

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Свят Преди 1 час

Мъжът призна, че не е медицински специалист и незаконно е лекувал пациенти, за да генерира доходи

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

България Преди 1 час

<p>Медведев коментира американските санкции срещу Русия&nbsp;</p>

Медведев: Новите санкции от САЩ са акт на война

Свят Преди 1 час

САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Пациентката усети незабавно подобрение в пръстите си още на операционната маса, което й позволи да свири на кларинет с лекота

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Свят Преди 1 час

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Свят Преди 2 часа

Вследствие на нападението няма жертви или спиране на електричеството

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Свят Преди 2 часа

Вътрешнополитическите проблеми на френския президент притъпиха амбициите му и отслабиха влиянието му в Европейския съюз

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

От съблекалнята на "Олд Трафорд" за DIEMA SPORT: Маунт и Шоу за уроците и духа на Ман Юнайтед

Gong.bg

Гьоко Хаджиевски и неговият внук – лицата зад възхода на Спартак Вн

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg