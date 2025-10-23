Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

Б юджетната процедура е в ход. Това каза финансовият министър Теменужка Петкова в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за изготвянето на проектобюджета за 2026 г.

"До края на октомври проектът на бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание. Призовавам за още малко търпение", посочи министърът.

Теменужка Петкова бе в парламента за разговор с Бойко Борисов относно възможността за изготвяне на постановление за връщането на автомобили и шофьори на държавния глава, съобщи по-рано пред журналисти лидерът на ГЕРБ.

"До дни проектът на държавен бюджет на страната ще бъде изпратен в Брюксел", заяви в четвъртък сутрин премиерът Росен Желязков.

"Ако до 24 октомври ние не консултираме бюджета, Брюксел ще направи своите калкулации и допускания на база действащото законодателство, без политики, които бихме предложили. Така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на бюджета", обясни Желязков.