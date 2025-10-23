„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Ш он „Диди“ Комбс е оцелял след нападение в затвора, твърди негов дългогодишен приятел.

В сряда Чарлучи Фини заяви пред Daily Mail, че скандалният музикален магнат „се е събудил с нож на гърлото си“ в килията си в Метрополитън арест.

„Не знам дали той се е борил с него или са дошли охранителите.“, казва Фини, който познава Комбс повече от 30 години, без да уточнява кога точно е станало нападението. „Просто знам, че се е случило.“

Той предполага, че ужасяващата случка е била замислена по-скоро като заплаха, отколкото като реален опит за убийство.

„Ако този човек беше искал да му навреди, Шон щеше да пострада“, казва Фини. „Щеше да е нужна само секунда, за да му прережат гърлото и да го убият.“

„Вероятно това беше начин да се каже: „Следващия път няма да имаш такъв късмет“, добавя той. „Всичко е сплашване. Но с Шон това няма да проработи. Шон е от Харлем.“

Фини описва 55-годишния си приятел като „несломим“, хвалейки носителя на награда „Грами“ като „обичан болногледач, баща, брат и най-добър приятел“. „Убеден съм, че ще направи всичко необходимо, за да остане Шон Комбс, когато излезе“, добавя той.

Създателят на Bad Boy Records се намира в затвора в Бруклин от септември 2024 г., когато беше арестуван по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, рекет и проституция.

През юли следващата година Комбс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция. Миналия месец той беше осъден на четири години и два месеца федерален затвор.

Освен това съдът разпореди Комбс да премине през програми за психично здраве и зависимости, както и да плати глоба от 500 000 долара.

Адвокатите му по-рано настояваха за почти незабавно освобождаване, аргументирайки се, че рапърът „е излежал повече от година в един от най-строгите затвори в Америка“ и „се е възползвал максимално от това време“.

В заявление от септември адвокатският екип на Комбс посочва, че изпълнителят е бил под „постоянно наблюдение за самоубийство“ в затвора и е бил заплашен от друг лишен от свобода с импровизиран нож. След като мъжът го обвинил, че е седнал на неговия стол, рапърът успял да го успокои, твърдят адвокатите му.

Комбс представи писмо до съдията по време на произнасянето на присъдата през октомври, в което заявява, че „вече не бяга от грешките си“.

Общо 75 близки на Комбс също подадоха писма в негова защита, описвайки характера му. Сред тях обаче липсва подкрепа от бившата му приятелка Касандра „Каси“ Вентура, която настоя за присъда, отчитаща „ужасяващото десетилетие от живота ѝ, опетнено от малтретиране, насилие, принудителен секс и унижение“.

Бившата двойка имаше връзка с прекъсвания между 2007 и 2018 г. Вентура свидетелства по делото през май, докато беше бременна с третото си дете от съпруга си Алекс Файн.

В писмото си 39-годишната певица признава, че е „толкова уплашена“ от възмездие след освобождаването на Комбс заради своите показания.

„Колкото и напредък да постигна във възстановяването си от малтретирането му, все още се страхувам от това, на какво е способен, и от злобата, която несъмнено таи към мен, защото имах смелостта да кажа истината“, пише тя.