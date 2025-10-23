България

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Това каза генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам след срещата с държавния глава Румен Радев

23 октомври 2025, 13:04
В иетнам поиска от България да опрости издаването на визи за гражданите ѝ, за да могат все повече от тях да дойдат в „поетичната земя на розите", каза генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам след срещата с държавния глава Румен Радев.

България и Виетнам подписаха декларация за стратегическо партньорство

То Лам е на посещение в България по покана на президента, а срещата е в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни. Посещението в страната ни е част от европейска обиколка на виетнамския лидер.

"Виетнам иска от България да продължи да улеснява виетнамската общност да се интегрира", каза още То Лам.

Той отбеляза, че от 15 август тази година българските граждани вече могат да пътуват безвизово до Виетнам с цел туризъм за период до 45 дни. 

"Президентът и аз проведохме много успешна среща, каза То Лам. Определихме нови области на сътрудничество, в които двете страни имат потенциал и нужди", допълни Лам.

България и Виетнам приеха декларация за издигане на отношенията между двете страни до ниво стратегическо партньорство.

Двете страни постигнаха съгласие за укрепване на политическото доверие, да продължат да насърчават съчувстващите механизми за сътрудничество, за насърчаване на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността, в областта на обученията, както и академичния обмен, каза То Лам.

България и Виетнам се споразумяха за тясна координация за превръщането на икономическото, търговското и инвестиционното сътрудничество в централен стълб в стратегическото партньорство, укрепване на свободната търговия с цел удвояване на двустранния търговски оборот през следващите години, каза още То Лам.

По-късно Румен Радев и То Лам ще открият в София бизнес форум, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам.

Във Виетнам генералният секретар на управляващата партия има най-много правомощия. Страната официално няма върховен управник и се ръководи от четирите стълба на властта - генерален секретар на партията, президент, премиер и председател на парламента. Три от четирите поста в момента се заемат от бивши високопоставени полицейски служители.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
