Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

„Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи“

23 октомври 2025, 13:18
Източник: Getty Images

С телан Скарсгард, играл в емблематични филми като "Дюн", "Карибски пирати" и лимитирания сериал "Чернобил", сподели за сърцераздирателна ситуация.

74-годишният шведски актьор разкри как етикетът „непо бебе“ се отразява на 13-годишния му син Колбьорн в училище, предаде New York Post. "Непо бебе" е термин, който се отнася до деца на известни родители, които стават известни заради връзки, а не талант, и думата произлиза от непотизъм. 

В разговор с Vulture Скарсгард сподели, че тийнейджърът се чувства „много тъжен“ и е „изолиран“ от съучениците си. Тийнейджърът следва по стъпките на баща си и братята си и в момента участва в хорър сериала „Кървав круиз".

„Моят 13-годишен син Колбьорн, най-малкият, страда от това. Когато съучениците му го наричат непо бебе, той се натъжава много“, обясни филмовата звезда. „Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи.

 Скарсгард също даде своето мнение за термина „непо бебе“.

„Обожават го онлайн“, размишлява той. „Но това е пълна глупост. Защото никой не би те наел, поне не за нещо добро, ако не си достатъчно добър.“

Междувременно Скарсгард е създал доста талантливо семейно дърво.

Актьорът се жени за Май Скарсгард през 1975 г. и двамата имат шест деца: Александър, Густаф, Сам, Бил, Ейя и Валтер.

Двамата се разделят през 2007 г. След това Скарсгард се жени за Меган Еверет през 2009 г., с която имат двама сина – Осиан и Колбьорн.

„В крайна сметка сме в тази индустрия, за да се забавляваме“, добави той. „Ние сме много сплотено семейство и винаги сме се подкрепяли.“

Скарсгард също размишлява за талантливите си деца, казвайки пред The Daily Beast през 2021 г.: „Имах две прекрасни съпруги – и много умни съпруги – и това помогна много. Няма да си приписвам много заслуги за нищо.“

По време на разговора си с Vulture звездата от „Тор“ разказа и за това как живее на „допълнително време“ след тежък инсулт, който преживя преди три години.

Това преживяване коренно промени възгледа му за живота.

„Чувствам се малко като живея под сянката на меча сега“, каза той пред изданието. „Защото водих грешен живот. А на 74 години вече съм на допълнително време.“

„Не се страхувам от смъртта, но се страхувам да не съм способен да живея“, уточни звездата от „Дюн“. „Това е страхът ми.“

Но що се отнася до многото му деца, актьорът от „Сантиментална стойност“ се притеснява само за едно нещо.

„С всичките ми осем деца има едно нещо, от което се страхувам всеки път, когато имам ново дете“, сподели той. „Не че ще имат синдром на Даун или ще са аутисти… а че ще са скучни.“

„За щастие, нито едно от тях не беше“, заключи Скарсгард.

Талантливото семейство Скарсгард

Александър, на 49 години, участва в редица хитови сериали и филми, включително „Легендата за Тарзан“ от 2016 г., „Големи малки лъжи“ от 2017 до 2019 г. и новия сериал на Apple TV+ „Дневниците на един бот убиец“.

Густаф, на 44 години, е известен с участието си в сериала „Викинги“ от 2013 до 2020 г.

„За щастие, ние сме различни по тип и възраст, така че няма много конкуренция за конкретни роли“, каза Густаф в интервю за шведското списание Schön! 

Сам, третият син, е черната овца на семейството - доктор, който работи в Стокхолм,

Бил. на 35 години, е номиниран за награда "Сатурн" и участва в "То", "Носферату" и "Гарванът".

Айджа, на 33 години, е бивш модел. 

Валтер Скарсгард, на 29 г., също е актьор, участвал в трилъра "Beck: The Invisible Man".

Осиан и Колбьорн. на 16 г. и 13 г., също са участвали в телевизионни продукции. 

 

Източник: New York Post    
