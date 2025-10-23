Свят

Това ще бъде "контрапродуктивно": Рубио предупреди за примирието в Газа

"Мисля, че Доналд Тръмп се е уверил, че това не е нещо, което можем да подкрепим в момента", заяви Рубио

23 октомври 2025, 09:16
А мериканският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че решението на израелския парламент да подкрепи законопроекти за разширяване на израелската суверенитет в Западния бряг може да "застраши" прекратяването на огъня в Газа, предаде Франс прес.

(Във видеото: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мирното споразумение за Газа)

"Мисля, че президентът (Доналд Тръмп) се е уверил, че това не е нещо, което можем да подкрепим в момента", заяви Рубио пред медиите, докато заминаваше за Израел, където се очаква да пристигне днес. Това "заплашва" прекратяването на огъня и ще бъде "контрапродуктивно", добави той.

Кнесетът (израелският парламент) взе вчера решение за разглеждане на два законопроекта, целящи разширяване на израелския суверенитет в окупирания Западен бряг, по време на посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Израел.

Американският президент Доналд Тръмп, съюзник на Израел в войната му срещу ислямисткото движение "Хамас", се противопостави на всякаква анексия на Западния бряг от Израел, проект, подкрепян от израелската крайна десница.

Израелските депутати се произнесоха по два законопроекта в първо четене, като гласуването имаше за цел да разреши разглеждането им в първо четене. През август Израел одобри ключов проект за строителство на 3400 жилища в Западния бряг, който беше осъден от ООН и чуждестранни лидери, припомня АФП.

Рубио: В момента Газа не става за живеене

"Това е демокрация, те ще гласуват", заяви Рубио. "Но за момента това е нещо, което според нас би могло да бъде контрапродуктивно", добави той.

В отговор на въпрос за ескалацията на насилието, извършвано от екстремистки израелски заселници срещу палестинците в Западния бряг, Рубио подчерта, че САЩ са "загрижени за всичко, което заплашва да дестабилизира плодовете на нашите усилия", отбелязва АФП.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Марко Рубио Западен бряг Израелски суверенитет Газа Прекратяване на огъня Кнесет Доналд Тръмп САЩ Анексия Израелски заселници
