България

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

БНБ в рамките на своите правомощия извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на тези санкции

23 октомври 2025, 12:38
Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи
Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“
Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев
Борисов за

Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане
Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени
ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"
Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС

Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС
Кантарджиев: Случаите на респираторни инфекции се увеличават

Кантарджиев: Случаите на респираторни инфекции се увеличават

В ъв връзка с публично разпространената информация относно прилагането на ограничителни мерки от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати, на основание Изпълнителна заповед 14024 („Blocking Property with Respect to Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation“) спрямо руските енергийни компании „Роснефт“, „Лукойл“, техни дъщерни дружества, както и дружества, в които тези компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала, Българската народна банка (БНБ) в рамките на своите правомощия извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на тези санкции.

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

На системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната.

От гледна точка на икономическите последици потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в Република България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор.

Съгласно обявените от OFAC мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.

В тази връзка при стриктно спазване на приложимата европейска и национална правна рамка, включително разпоредбите, свързани с международните санкции и мерките срещу изпирането на пари, както и на вътрешните правила и процедури, кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC.

Българската народна банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо.

Българската народна банка продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения.

Източник: БНБ    
Санкции OFAC Българска народна банка БНБ Банкова система Руски енергийни компании
Последвайте ни
Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

"Акт на война'': Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Полезно ли е свинското месо за кучетата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Свят Преди 3 минути

Това е първото съвместно богослужение с участието на английски монарх и католически понтифик след като крал Хенри VIII се раздели с Рим през 1534 г.

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Свят Преди 13 минути

ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

България Преди 26 минути

Социалният министър беше на посещение в Благоевград

<p>Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС</p>

Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството

България Преди 34 минути

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Свят Преди 37 минути

Присъдата от 12 години е сбор от двете присъди по 6 години за всяко едно от лицата, които е заснел осъденият и чиито снимки е копирал

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Любопитно Преди 48 минути

„Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи“

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 52 минути

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

България Преди 55 минути

До края на октомври проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание, заяви финансовият министър

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Свят Преди 59 минути

Наркотикът не е бил предназначен за Франция

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Свят Преди 1 час

Мъжът призна, че не е медицински специалист и незаконно е лекувал пациенти, за да генерира доходи

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

Любопитно Преди 1 час

22-годишната Мери Сиклер е диагностицирана с алопеция през декември 2024 г., когато започва да губи косата си на отделни участъци

<p>Медведев коментира американските санкции срещу Русия&nbsp;</p>

Медведев: Новите санкции от САЩ са акт на война

Свят Преди 1 час

САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Пациентката усети незабавно подобрение в пръстите си още на операционната маса, което й позволи да свири на кларинет с лекота

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Свят Преди 1 час

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Свят Преди 2 часа

Вследствие на нападението няма жертви или спиране на електричеството

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Свят Преди 2 часа

Вътрешнополитическите проблеми на френския президент притъпиха амбициите му и отслабиха влиянието му в Европейския съюз

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

От съблекалнята на "Олд Трафорд" за DIEMA SPORT: Маунт и Шоу за уроците и духа на Ман Юнайтед

Gong.bg

Гьоко Хаджиевски и неговият внук – лицата зад възхода на Спартак Вн

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg