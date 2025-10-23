Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Т урски гражданин беше осъден на 12 години затвор заради това, че е заснел тайно двама свои колеги, докато са били на работа и не е поискал разрешение от тях. Присъдата беше произнесена, след като извършителят беше признат за виновен за нарушаване на неприкосновеността на личния живот, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Действието се е развило през 2018 г. в организация от публичния сектор в Самсун. Освен че е заснел тайно своите колеги, извършителят е използвал момента, когато те не са били в стаята, за да копира техни лични и семейни снимки и да ги прехвърли на свой дигитален носител.

Присъдата от 12 години е сбор от двете присъди по 6 години за всяко едно от лицата, които е заснел осъденият и чиито снимки е копирал. Тя е обжалвана и от засегнатите, и от осъдения пред по-горна инстанция. Вместо за нарушаване на неприкосновеността на личния живот пострадалите са поискали обвиняемият да бъде съден за сексуално посегателство и незаконно изземане на данни. Той от своя страна е поискал намаляване на присъдата. След разглеждането на жалбите им, по-горната инстанция потвърди присъдата.