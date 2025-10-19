Свят

Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня

19 октомври 2025, 12:58
Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати
Източник: iStock/Getty Images

Ф ренският министър на културата Рашида Дати съобщи за кражба в Лувъра – един от най-известните музеи в света, което доведе до незабавното му затваряне.

„Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра“, написа Дати в публикация в социалната мрежа X.

От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня, без да уточняват какво точно е било откраднато.

Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа.

Източник: БГНЕС    
Лувър Кражба Музей Франция Рашида Дати Затваряне Обир Мона Лиза Културна институция Произведения на изкуството
