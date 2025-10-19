Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

Ф ренският министър на културата Рашида Дати съобщи за кражба в Лувъра – един от най-известните музеи в света, което доведе до незабавното му затваряне.
„Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра“, написа Дати в публикация в социалната мрежа X.
Robbery at the Louvre Museum in #Paris. https://t.co/24kzSK1kD8
According to @AFP, four individuals used a forklift and a chainsaw to force open a window and empty two display cases, including "Napoleon’s Jewels" and "Sovereigns’ Jewels."
The robbers fled on T-Max… pic.twitter.com/RYQDBdlBwt
От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня, без да уточняват какво точно е било откраднато.
Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа.