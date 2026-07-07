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Погна ли Северна Македония езика на омразата срещу България или точно обратното

Властите в Северна Македония провеждат разследване срещу 20 сайта, страници и профили

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 15:17
Погна ли Северна Македония езика на омразата срещу България или точно обратното
Източник: Getty Images/iStock

М инистерството на вътрешните работи и Агенцията за национална сигурност в Северна Македония провеждат разследване срещу 20 сайта, страници и профили във Фейсбук и Инстаграм по подозрение, „че са използвани за организирано разпространение на реч на омразата и подбуждане на напрежение чрез съдържание, свързано с отношенията между Северна Македония и България”, съобщава „Скопие 1”.

Фокусът на разследването е „върху увеличеното съдържание през изминалия период – от листовки и съобщения, свързани с вписването на българите в конституцията, до провокативни съобщения и материали, които според подозренията са имали за цел подбуждане на взаимни обиди, омраза и радикализиране на обществения дебат между македонски и български граждани”.

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Предмет на разследването е и начинът на финансиране на част от тези сайтове. 

Пред „Свободен печат” от полицията на Северна Македония са потвърдили информацията, без да посочат за кои сайтове и профили в социалните мрежи става въпрос.

„МВР работи по индикации за портали и профили в социалните мрежи, за които има съмнение за извършване на престъпление: „разпространение на расистки и ксенофобски материали чрез интернет”. Ако се установи, че са налице елементи на престъпление, МВР ще действа в съответствие със законовите си компетенции и ще предприеме съответните мерки”, заявяват от вътрешното министерство на Северна Македония.

От „Свободен печат” припомнят думите на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски по повод публикуван във Фейсбук страница документ, за който се твърди, че е нота от посолството на Северна Македония в България. Предполагаемата нота е свързана с пътуване на съпругата на Мицкоски и един от синовете му в Пампорово, а във връзка с нея премиерът на Северна Македония заявява, че става дума за „организирана българска кампания” в Северна Македония, която, „чрез една или две политически фигури, има за цел да промотира неприемливи неща”.

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През март тази година Агенцията за национална сигурност на Северна Македония е провела разследване „срещу организирана мрежа, която чрез пропагандна дейност подбужда омраза, нетърпимост и насилие между македонски и български граждани в двете страни”, пише „Свободен печат”.

„След предварително предоставена информация на Агенцията за национална сигурност, която показва подривна пропагандна дейност в страната от местни и чуждестранни недържавни субекти, прокуратурата и МВР с Бюрото за обществена сигурност, синхронно предприеха организирани мерки и дейности за наказателно преследване на лица и изземване на пропагандни материали, целящи предизвикване на етническа и национална нетърпимост, раздор и омраза сред гражданите”, посочва „Свободен печат”.

С позиция по темата излезе и председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов.

Според него се „касае за фиктивни разследвания срещу независими граждански медии в Северна Македония с цел правителството да арестува и преследва по незаконен начин техните редактори и журналисти”

„Това представлява подготовка за брутално и окончателно погазване свободата на медиите и на словото в Северна Македония, където над 95% от медиите с лиценз са финансово свързани с правителството и с така наречената служба за сигурност”, подчертава Стоянов и добавя, че целта е да се засили езикът на омразата срещу България и напрежението между двете общества, като се затворят по насилствен начин единствените свободни и граждански медии.

„Ежедневно всички големи медии и телевизии в Северна Македония упражняват системен език на омразата срещу България и българския народ, като такъв език на омразата упражнява на първо място премиерът на страната Християн Мицкоски”, посочва Стоянов и предупреждава, че „Скопие готви като удар върху малкото останала независима журналистика в Северна Македония”.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Маринела Величкова    
Северна Македония България реч на омразата
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