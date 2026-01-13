Свят

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Льо Пен бе осъдена на 31 март миналата година на 4 години лишаване от свобода под домашен арест - 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности, освен това съдът ѝ наложи глоба от 100 000 евро

13 януари 2026, 09:24
Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро
Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции
Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон
Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме
Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени

Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО
Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Д ело по обжалването на присъдата на Марин Льо Пен, лидер на крайнодясната френска партия "Национален сбор", за присвояване на европейски средства започва във вторник, 13 януари, в Апелативния съд в столицата Париж.

  • Във видеото: Марин Льо Пен на протеста в Париж: Никога няма да се предам

На първа инстанция тя бе осъдена на 31 март миналата година на 4 години лишаване от свобода под домашен арест - 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности. Освен това съдът ѝ наложи глоба от 100 000 евро.

Апелативният съд ще разгледа както делото на Льо Пен и нейната партия "Национален сбор", така и на още 11 ответници. Заседанията ще продължат до 12 февруари.

Това е решаващ момент за известната политическа фигура, тъй като съдът ще определи дали Льо Пен ще може да се кандидатира за президент на Франция в изборите догодина, отбелязва ДПА.

Марин льо Пен е призната за виновна в присвояване на публични средства
10 снимки
Марин льо Пен
Марин льо Пен
Марин льо Пен
Марин льо Пен

Делото се отнася конкретно за предполагаемото фиктивно наемане на сътрудници на няколко френски евродепутати между 2004 и 2016 г.

Прокурори твърдят, че партията на Льо Пен е използвала средства, предоставени от Европейския парламент, за да заплаща на свои партийни членове, вместо на сътрудници на евродепутати. Льо Пен отхвърля това твърдение.

Марин Льо Пен

Марин Льо Пен е френски политик и адвокат, родена на 5 август 1968 г. Тя е дългогодишен лидер на крайнодясната партия „Национален сбор“ (преди това „Национален фронт“), наследявайки баща си Жан-Мари Льо Пен. Като ключова фигура във френската политика, тя многократно се е кандидатирала за президент на Франция, достигайки до втория тур на изборите през 2017 г. и 2022 г., където се изправя срещу Еманюел Макрон. Политическата й платформа се фокусира върху суверенитета на Франция, контрола на имиграцията и критиката към Европейския съюз. През 2024 г. Льо Пен беше призната за виновна по дело за присвояване на средства от Европейския парламент и ѝ беше наложена забрана да заема изборни длъжности за период от пет години, което предизвика значително обществено и политическо обсъждане във Франция.

Източник: Николай Джамбазов, БТА    
Последвайте ни
Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Toyota иска да направи head-up дисплеите наистина полезни

Toyota иска да направи head-up дисплеите наистина полезни

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 2 часа
<p>Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 4 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 3 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 3 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

Любопитно Преди 5 минути

Покрита с пайети и полюшващи се ресни, роклята се движеше заедно с нея – очевидно създадена за танци, а не за статично позиране пред камерите – визията включваше сложна бродерия от мъниста и цепка на гърба, които добавяха драматичност от всеки ъгъл

<p>Хаос в сметките за парно, ще платят ли повече потребителите</p>

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

България Преди 20 минути

Вместо по формула, сега се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Любопитно Преди 30 минути

Затварянето вече доведе до отменени полети, пренасочване на пътници и загуби за местния туристически бизнес

Американският сенатор Марк Кели заведе дело срещу Пентагона

Американският сенатор Марк Кели заведе дело срещу Пентагона

Свят Преди 43 минути

В съдебния иск се твърди, че действията на министерството са неконституционни, като се аргументира, че правото на Кели на свобода на словото е било нарушено

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Свят Преди 48 минути

Според Реза Пахлави реакцията на Вашингтон би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство

Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

Свят Преди 52 минути

Иран предупреди САЩ, че действията им "няма да останат без отговор"

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

Свят Преди 54 минути

Полина Александровна Азарних, 40-годишна бивша учителка, използва канал в Telegram, за да примамва млади мъже, често от бедни държави, да се присъединят към руската армия

<p>Трифонов: Ще гледате ЕС през крив макарон</p>

Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

България Преди 1 час

Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край, завършва публикацията си лидерът на ИТН

<p>Бебешки кутии, сауни и скъп алкохол: Как да живеем&nbsp;в най-щастливата страна</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Финландия

БезГранично Преди 1 час

Изчерпателен пътеводител за успешно стартиране на нов живот в най-щастливата страна в света, обхващащо документи, финанси, жилище, работа и достъп до здравеопазване

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

България Преди 1 час

Те обяснили, че са я получили от дядото на единия

Координационният център за еврото с втори отчет

Координационният център за еврото с втори отчет

Пари Преди 2 часа

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Любопитно Преди 2 часа

Само с 13 букви, хавайският език е сред най-късите азбуки в света

В Русе учениците се връщат в клас

В Русе учениците се връщат в клас

България Преди 3 часа

Сградите са отоплени и днес занятията се възстановяват

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Любопитно Преди 3 часа

От закуската до вечерята всичко, което ядете всеки ден, може да повлияе на здравето на сърцето ви

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

Любопитно Преди 3 часа

Най-подходящият мит за изкуствения интелект е древногръцкият мит за Прометей

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Любопитно Преди 3 часа

Причината и времето на тяхното изчезване остават неясни

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

„Бях на 11 и исках да бъда забелязана“: Яна Маринова с болезнено откровение за момент, който е променил живота ѝ

Edna.bg

Светите мъченици Ермил и Стратоник – вяра и приятелство по-силни от страха.Кои имена празнуват днес?

Edna.bg

Бивш халф на ЦСКА отказа оферта от "червените", а сега го изхвърлиха от Кипър

Gong.bg

Кой е новият треньор на Реал Мадрид, в чието лице Флорентино Перес видя втори Зидан

Gong.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Nova.bg

Какво представлява Иранската революционна гвардия

Nova.bg