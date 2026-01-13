Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Д ело по обжалването на присъдата на Марин Льо Пен, лидер на крайнодясната френска партия "Национален сбор", за присвояване на европейски средства започва във вторник, 13 януари, в Апелативния съд в столицата Париж.

Във видеото: Марин Льо Пен на протеста в Париж: Никога няма да се предам

На първа инстанция тя бе осъдена на 31 март миналата година на 4 години лишаване от свобода под домашен арест - 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности. Освен това съдът ѝ наложи глоба от 100 000 евро.

Апелативният съд ще разгледа както делото на Льо Пен и нейната партия "Национален сбор", така и на още 11 ответници. Заседанията ще продължат до 12 февруари.

Това е решаващ момент за известната политическа фигура, тъй като съдът ще определи дали Льо Пен ще може да се кандидатира за президент на Франция в изборите догодина, отбелязва ДПА.

Делото се отнася конкретно за предполагаемото фиктивно наемане на сътрудници на няколко френски евродепутати между 2004 и 2016 г.

Прокурори твърдят, че партията на Льо Пен е използвала средства, предоставени от Европейския парламент, за да заплаща на свои партийни членове, вместо на сътрудници на евродепутати. Льо Пен отхвърля това твърдение.

Марин Льо Пен

Марин Льо Пен е френски политик и адвокат, родена на 5 август 1968 г. Тя е дългогодишен лидер на крайнодясната партия „Национален сбор“ (преди това „Национален фронт“), наследявайки баща си Жан-Мари Льо Пен. Като ключова фигура във френската политика, тя многократно се е кандидатирала за президент на Франция, достигайки до втория тур на изборите през 2017 г. и 2022 г., където се изправя срещу Еманюел Макрон. Политическата й платформа се фокусира върху суверенитета на Франция, контрола на имиграцията и критиката към Европейския съюз. През 2024 г. Льо Пен беше призната за виновна по дело за присвояване на средства от Европейския парламент и ѝ беше наложена забрана да заема изборни длъжности за период от пет години, което предизвика значително обществено и политическо обсъждане във Франция.