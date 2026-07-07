Нова схема с фалшиви имейли дебне бизнеса

Нова схема с фалшиви имейли и искания за плащане е насочена към бизнеса. Измамници се представят за представители на Световната организация за интелектуална собственост и използват името, логото и други елементи от визуалната идентичност на организацията, за да изглеждат съобщенията достоверни.

За схемата информира Патентното ведомство на България. Предупреждението е насочено най-вече към заявители и притежатели на права върху интелектуална собственост — фирми, предприемачи, автори, собственици на марки, патенти или промишлени дизайни.

Накратко: Грешката за милиони - защо един имейл с нова банкова сметка може да ви фалира?

Измамниците изпращат електронни писма, правят телефонни обаждания или отправят искания за плащане, като се представят за служители или партньори на международната организация. Целта е получателят да бъде убеден, че трябва да плати такса за регистрация, подновяване, услуга или друга процедура, свързана с интелектуална собственост.

Подобни съобщения могат да изглеждат убедително, защото често съдържат официално звучащ текст, лого, данни за реална заявка или препратки към институции. Именно това ги прави опасни за бизнеса — особено когато плащането изглежда спешно, а сумата е представена като част от административна процедура.

Световната организация за интелектуална собственост призовава гражданите и фирмите да бъдат особено внимателни при всяко съобщение, свързано с плащане, регистрация или услуга в областта на интелектуалната собственост. При съмнение източникът на комуникацията трябва да бъде проверен, преди да се нарежда превод.

Най-сигурният подход е фирмата да не плаща само по данни от имейл. Банковата сметка, основанието за плащане и подателят трябва да бъдат сверени през официалния сайт на съответната институция или чрез вече известен контакт, а не през телефон или линк, посочени в съмнителното съобщение.

Внимавайте, изпращат фалшиви фактури за ток по имейла

Един от най-ясните предупредителни знаци е искане за спешно плащане, особено когато е придружено с предупреждение, че фирмата ще загуби права, регистрация или срок. Риск има и когато имейлът идва от адрес, който само наподобява официалния, съдържа необичайни банкови данни или настоява за превод към сметка, различна от използваната досега.

Подобни измами напомнят и за други схеми, за които ГДБОП предупреждава — финансови измами, при които киберпрестъпници компрометират или имитират бизнес комуникация, за да насочат плащания към подменени банкови сметки. При такива схеми често се използва социално инженерство — измамниците разчитат не толкова на технически пробив, колкото на доверие, бързина и липса на допълнителна проверка.

Затова експертите препоръчват всяка фирма да има вътрешно правило: промяна на банкова сметка, искане за извънредно плащане или необичайна фактура да се потвърждават по втори канал — например с телефонно обаждане към познат официален контакт, а не към номер от самия имейл.

За малките и средните предприятия рискът е особено голям, защото често един човек отговаря едновременно за кореспонденция, фактури и плащания. В такава среда един добре направен фалшив имейл може да доведе до реална финансова загуба.

Одобрено. Подписано. Не от вас, но с вашия профил: Как се пренасочват реални плащания в бизнеса

Световната организация за интелектуална собственост поддържа и специална онлайн страница с информация за установени измамни схеми и насоки как да бъдат разпознати. При съмнение за подобно съобщение най-разумно е плащането да бъде спряно, документите да бъдат проверени, а случаят да бъде докладван на компетентните органи.