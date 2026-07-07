Свят

Пътнически самолет аварира при кацане, евакуираха пътниците в Бишкек

По предварителна информация няма пострадали

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 16:20
Пътнически самолет аварира при кацане, евакуираха пътниците в Бишкек
Източник: iStock

Самолет на киргизстанската авиокомпания "Тезджет" (TezJet), изпълняващ полет от Манас до Бишкек, е извършил твърдо кацане на международното летище в киргизката столица, съобщи представител на летището пред ТАСС.

Гумата на самолет се запали след кацане в Непал

По предварителна информация няма пострадали, като на място работят всички компетентни служби. 

Кадри показват евакуацията на самолет на Turkish Airlines

Според очевидци след приземяването самолетът се е наклонил на една страна. Пътниците са били евакуирани по надуваема аварийна пързалка, а на мястото незабавно са пристигнали пожарни екипи и линейки.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Иванова    
самолетен инцидент Тезджет Киргизстан
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