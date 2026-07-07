Пътнически самолет аварира при кацане, евакуираха пътниците в Бишкек

Самолет на киргизстанската авиокомпания "Тезджет" (TezJet), изпълняващ полет от Манас до Бишкек, е извършил твърдо кацане на международното летище в киргизката столица, съобщи представител на летището пред ТАСС.
Гумата на самолет се запали след кацане в Непал
По предварителна информация няма пострадали, като на място работят всички компетентни служби.
Кадри показват евакуацията на самолет на Turkish Airlines
Според очевидци след приземяването самолетът се е наклонил на една страна. Пътниците са били евакуирани по надуваема аварийна пързалка, а на мястото незабавно са пристигнали пожарни екипи и линейки.
Passengers evacuated from a Tez Jet McDonnell Douglas MD-83 after its left-hand main gear collapsed on runway 26 at Manas International Airport in Kyrgyzstan.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 7, 2026
Radar tracking data shows that the aircraft was departing to Osh at the time of the incident.
According to initial… pic.twitter.com/jsbeq1yz9a