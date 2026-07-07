Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

М инистерството на националната отбрана на Румъния засече група дронове на около 20 километра източно от Змийския остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Украйна и Румъния, съобщават от ведомството.

Два изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ на италианските военновъздушни сили са били вдигнати от 57-ма авиобаза на румънските военновъздушни сили „Михаил Когълничану“. Не е докладвано за неразрешено навлизане в националното въздушно пространство и в 11:05 местно (и българско) време въздушната тревога е била прекратена.

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Въпреки това жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти чрез системата RO-Alert.

Русия често атакува украинските пристанища на река Дунав, като Измаил. Поради непосредствената им близост до територията на НАТО, румънските системи за радарно наблюдение системно засичат въздушни цели, приближаващи или преминаващи в опасна близост до въздушното пространство на страната. В отговор румънското Министерство на националната отбрана въведе стандартна процедура, включваща незабавното вдигане на изтребители от военновъздушната база във Фетещ или на съюзнически самолети, базирани в базата „Михаил Когълничану“, както и активирането на системата за гражданско предупреждение RO-Alert за населението в окръг Тулча.

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В няколко документирани случая ситуацията ескалира отвъд превантивните мерки. Регистрирани бяха инциденти с падащи фрагменти от дронове на румънска територия, например в районите на окръзите Тулча и Галац.

Тези събития предизвикаха наземни разследвания от специализирани екипи и официални дипломатически реакции от Букурещ, като същевременно потвърдиха необходимостта от засиленото въздушно патрулиране по източния фланг на НАТО, в което участват и съюзнически сили.

Най-сериозният инцидент стана през май, когато руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния, ранявайки двама души, по време на атака срещу съседна Украйна.