Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Пътуването със самолет в Европейския съюз трябва да стане по-прозрачно и по-защитено за пътниците. Европейският парламент одобри нови правила, които засягат обезщетенията при закъснели и отменени полети, таксите за багаж, местата за деца и правата на хората с увреждания.

Промените все още не се прилагат веднага. След одобрението от Европейския парламент споразумението трябва да бъде потвърдено и от Съвета на ЕС. След публикуването му в Официалния вестник на ЕС правилата ще влязат в сила след 20 дни, а държавите членки и авиокомпаниите ще имат една година, за да се подготвят за прилагането им.

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Една от най-важните промени е запазването на правото на обезщетение при закъснение над три часа. Това беше ключов спор в преговорите, тъй като имаше предложения прагът да бъде повишен. Европейският парламент обаче настоява пътниците да запазят досегашната защита.

Размерите на компенсациите също се запазват. При полети до 1500 км обезщетението е 250 евро. За полети в рамките на ЕС над 1500 км и за други полети между 1500 и 3500 км сумата е 400 евро. За по-дълги маршрути компенсацията е 600 евро.

Авиокомпаниите няма да дължат обезщетение при извънредни обстоятелства извън техния контрол — например тежки метеорологични условия, природни бедствия, военни конфликти, стачки на летища и доставчици на навигационно обслужване или случаи с агресивни пътници. Дори тогава обаче те остават длъжни да осигурят грижа за блокираните пътници — напитки, храна и при нужда настаняване.

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Новите правила предвиждат и по-лесна процедура за получаване на обезщетение. При проблем с полета авиокомпаниите ще трябва в срок до четири дни да дадат ясни инструкции как пътникът може да подаде искане. Пътниците ще имат девет месеца, за да направят претенция, а превозвачите ще трябва в рамките на 30 дни да изплатят компенсацията или да обяснят защо отказват.

По-ясни правила се въвеждат и за багажа. Пътниците ще имат право без допълнителна такса да вземат на борда една лична вещ — например малка чанта, раница или лаптоп. Авиокомпаниите и платформите за продажба на билети ще трябва още в началото на резервацията да показват крайната цена и какво включва тя, включително ръчния багаж. Целта е хората да могат по-лесно да сравняват реалната цена на различните оферти.

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Предвижда се и край на някои допълнителни такси, които често дразнят пътниците. Няма да се начисляват такси за поправка на дребни грешки в имената, както и за разпечатване на бордна карта след онлайн регистрация.

Семействата с деца също получават по-ясна защита. Авиокомпаниите ще трябва да настаняват безплатно родител или придружител до дете под 14 години. Същото право ще важи за пътници с увреждания, хора с намалена подвижност и бременни жени.

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Промени има и при двупосочните билети. Пътниците ще могат да използват обратния полет, дори ако не са използвали първия сегмент от пътуването. За това няма да се начисляват допълнителни такси.

За хората с увреждания новите правила предвиждат допълнителна защита. Те ще могат да получават обезщетение и помощ от авиокомпаниите, ако изпуснат полет заради липса на навременна подкрепа от летищните служби.

За пътниците най-важното обобщение е следното: правото на обезщетение при отменен полет, отказан достъп до борда или сериозно закъснение се запазва, процедурите трябва да станат по-бързи, цените на билетите — по-прозрачни, а част от услугите, които досега често се таксуваха отделно, трябва да бъдат по-ясно уредени.

Новите правила идват след години на спорове около правата на авиопътниците. Целта е да се намали несигурността и да се сложи по-ясна граница между реалната цена на билета и допълнителните такси, които пътникът вижда едва в края на резервацията.