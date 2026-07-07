Последният танц на Меси: Сблъсък на две футболни легенди, обединени от величието, но разделени от съдбата на световните първенства

Л ионел Меси и Мохамед Салах, две от най-големите имена в световния футбол и национални герои на своите страни, ще се изправят един срещу друг във вторник в осминафиналите на Световното първенство. Макар и двамата да са в заключителния етап на кариерите си, пътищата им на Мондиалите са коренно различни.

Аржентина ще се изправи срещу Египет в Атланта във вторник (17:00 ч. британско време) в двубой за място на четвъртфиналите на Световното първенство през 2026 г.

Сблъсъкът противопоставя и двама от най-великите футболисти на своето поколение.

39-годишният Лионел Меси и 34-годишният Мохамед Салах вече са в залеза на кариерите си. Меси вече намекна, че това ще бъде последното му световно първенство, докато Салах все още се надява да играе и на Мондиала през 2030 година.

Историята им на световните първенства обаче е съвсем различна.

Меси вече е световен шампион. Той е рекордьор по голове и участия в историята на турнира, а на настоящото първенство дели първото място при голмайсторите.

За Салах историята е различна. На третото си световно първенство с Египет той за първи път достигна до елиминационната фаза, като страната му за първи път се класира за осминафиналите.

По време на кариерата му Египет загуби финалите на Купата на африканските нации през 2017 и 2021 г., а самият Салах неведнъж влизаше в публични конфликти с Египетската футболна федерация по въпроси като имиджовите права, организацията на пътуванията и управлението на националния отбор.

Именно неговата хладнокръвно изпълнена дузпа тип „Паненка“ донесе историческа победа на Египет срещу Австралия след изпълнение на наказателни удари в предишния кръг. Сега той ще се надява вторник да се превърне в най-великия му момент на световно първенство.

Матиас Сибел, BBC: „Колкото повече наближава раздялата с любим човек, толкова повече ни липсва“

Думата, която най-често се чува в Аржентина в момента, е „bicampeonato“, спечелване на две поредни световни титли.

Но въпросът, който всички си задават, без никой да иска да го произнесе на глас, е: „Какво ще правим, когато Меси се оттегли?“

Всеки следващ мач на националния отбор на световното първенство, включително този срещу Египет, е още една стъпка към славата и шанс Аржентина да постигне нещо, което досега са правили само две държави: Италия (1934 и 1938 г.) и Бразилия (1958 и 1962 г.).

Но всеки мач ни приближава и до пенсионирането на най-великия футболен символ на Аржентина, капитана Лионел Меси, пише Сибел.

Головете му на този турнир (седем), новите му рекорди, участие на шесто световно първенство и попадения в осем поредни мача на Мондиали, както и драматични срещи като тази срещу Кабо Верде, държат цялата страна фокусирана единствено върху настоящия момент, посочва той.

А най-впечатляващото е, че Меси играе така, сякаш е на 25, а не на 39 години.

Всички обаче знаем, че човекът, който ни донесе световната титла в Катар през 2022 г. и две титли от Копа Америка, през 2021 г. в Бразилия и през 2024 г. в САЩ, изпълнява последното си танго с екипа на „албиселесте“.

Затова всяка победа означава едновременно напредък в турнира и още една възможност да се насладим на футболиста, който достигна същото място като Диего Марадона в пантеона на аржентинските футболни богове.

Любопитното е, че много аржентински спортни журналисти критикуват факта, че на това световно първенство националният отбор отново е станал „зависим от Меси“, коментира Сибел.

Едно от най-големите постижения на селекционера Лионел Скалони беше именно това, че успя да изгради отбор, който допълва Меси, вместо да разчита изцяло на него.

Преди идването на Скалони Аржентина преживя поредица от болезнени разочарования, загубения финал на Мондиал 2014 в Бразилия и две поредни поражения след дузпи във финалите на Копа Америка през 2015 г. в Чили и през 2016 г. в САЩ. При настоящия селекционер това се промени.

Сега обаче само четири от общо 11-те гола на Аржентина на турнира в САЩ не са дело на Меси. Основните нападатели Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес изглеждат по-скоро като хора, които подготвят положения за своя капитан, а халфовете Енцо Фернандес и Алексис Мак Алистър, които бяха двигателят на отбора в предишни турнири, сега са по-заети да защитават собствената си врата, отколкото да атакуват тази на съперника, допълва Сибел.

Както се случва и в личните отношения, изглежда, че колкото повече наближава раздялата с любим човек, толкова по-силно усещаме нуждата от него.

Шакира прикова погледите на Аржентина - Австрия на Мондиал 2026

Мохамед Миткис, привърженик на Египет: „Той е нашата гордост, радост и вдъхновение“

За нас Салах е много повече от футболист, той е гордост, радост и вдъхновение, казва Миткисл.

Всеки ден той вдъхновява милиони египтяни. Историята му, от малкото село Нагриг до най-големите футболни стадиони в света, кара всеки египтянин да се чувства горд.

Той ни показва, че с упорит труд и вяра всичко е възможно. Хората гледат към него и намират надежда не само във футбола, а и в живот, пише привърженикът на Египет.

Това, което прави Салах още по-специален, е личността му. Той е скромен, спокоен и уважителен. Колкото и голяма звезда да стане, никога не забравя откъде е тръгнал. Винаги представя Египет по най-добрия възможен начин и именно това всички ние истински ценим и уважаваме, добавя той.

Днес, когато гледаме Египет на световното първенство, усещането е различно, когато Салах е на терена, посочва Миткисл.

Когато Египет победи Австралия в тежък мач, решен след дузпи, цялата страна преживяваше всяка секунда заедно, допълва той.

Сърцата биеха ускорено, семействата бяха събрани пред телевизорите, а след победата празникът обхвана цял Египет. Салах беше в центъра на тази емоция, водеше отбора, вдъхваше увереност и вдъхновяваше всички, коментира Миткисл.

Египтяните обичат Салах искрено. Той обединява хората и ни подарява моменти, които никога няма да забравим. Когато играе, усещаш как цялата страна стои зад него, изпълнена с гордост и надежда, смята Миткисл.

За мен лично Салах е символ на сила, търпение и вяра. Той ни напомня винаги да продължаваме напред и да останем верни на себе си. Салах не е просто футболна звезда, той е символ на гордост за всеки египтянин, посочва Миткисл.