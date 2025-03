Манхайм потъна в скръб, политици изразиха ужаса си от инцидента

В одачът на автомобила, който се вряза в минувачи в германския град Манхайм и убит двама души, е навлязъл в пешеходна зона на града с много голяма скорост. Шофьорът си е послужил с колата си като с оръжие. Това заяви Томас Щробъл, регионален министър на вътрешните работи на германската провинция Баден-Вюртенберг, цитиран от Франс прес.

"Този акт се вписва в няколко неотдавнашни престъпления, при които автомобил беше използван като оръжие“, подчерта той. Според него на този етап не съществува никаква индикация за екстремистка или религиозна предистория, която да бъде свързана с мотивите за това деяние.

Министърът добави, че разследването продължава и че мотивацията на извършителя може да е свързана с лични обстоятелства около водача на автомобила, допълва Ройтерс.

Германският канцлер Олаф Шолц заяви, че германците отново оплакват със семействата на жертвите един акт на безумно насилие. Той визира врязването на кола в минувачи в Манхайм, в Западна Германия, предаде Франс прес.

В инцидента загинаха двама души, а няколко души са били сериозно ранени.

"Отново оплакваме със семействата на жертвите един акт на безумно насилие и се страхуваме за живота на ранените“, каза Шолц в „Екс“.

Президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмаер изрази днес дълбоката си съпричастност към близките на жертвите на врязването на кола в хора в град Манхайм, предаде ДПА.

Държавният глава пожела бързо възстановяване на ранените и благодари на полицията и на службите за спешна помощ за реакцията.

Очакваният бъдещ канцлер на Германия Фридрих Мерц също изрази съболезнования на близките на загиналите.

„Този инцидент, подобно на ужасяващи прояви от миналите няколко месеца, е ясно напомняне, че ние трябва да направим всичко, за да предотвратим подобни действия“, се казва в пост на Мерц. Той допълва, че Германия трябва да стане отново безопасна страна.

CCTV footage shows a black hatchback speeding through Mannheim’s Planken shopping street, startling pedestrians.



Germany’s state interior minister, Thomas Strobl, said the driver used the car “as a weapon.” Two people were killed, and ten others were injured, five seriously.… pic.twitter.com/sKlrZ7c80H