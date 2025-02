Самоубийствен атентат до правителствени сгради в Кабул

Е дин човек загина, а трима души бяха ранени днес при самоубийствен бомбен атентат, извършен близо до правителствени сгради в афганистанската столица Кабул, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на местната власт. Това е втора подобна експлозия в Афганистан тази седмица. Извършителят на нападението също е убит.

Нападението беше извършено в района на сградата на министерството на градското развитие и жилищното строителство, където нападателят успял да детонира експлозивите, които носел, а после бил застрелян от силите на реда, съобщи министерството на вътрешните работи.

