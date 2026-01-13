Бил и Хилъри Клинтън отказаха да свидетелстват за Епстийн

Свят

Ще започне процедура за неуважение към Конгреса

13 януари 2026, 19:40
Източник: AP/БТА

Б ившият американски президент Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилъри Клинтън заявиха, че ще откажат да се съобразят с призовка от Конгреса на САЩ да свидетелстват в разследване, свързано с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде „Асошиейтед прес“.

Семейство Клинтън критикуват опитите на контролираната от републиканците комисия, определяйки като „лишени от законова сила“, докато законодателите от Републиканската партия готвят процедура срещу тях за неуважение към Конгреса.

В писмо, публикувано в социалните медии днес, Бил и Хилъри Клинтън се обръщат към председателя на Комисията по надзор на Камарата на представителите, републиканеца Джеймс Комър, заявявайки, че той е на прага на процес, „който буквално цели да доведе до пращането ни в затвора“.

Комър казва, че ще започне процедура за неуважение към Конгреса следващата седмица. Това потенциално започва сложен и политически объркан процес, към който Конгресът рядко прибягва.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Бил Клинтън Джефри Епстийн Конгрес на САЩ
