Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

С лед като „Старлинк“ беше деактивиран, руснаците спешно са започнали да доставят терминали за сателитен интернет на фронта, предаде Укринформ, като се позова на публикация в „Телеграм“ на съветника на украинския министър на отбраната Сергий Бескрестнов.

„Получаваме информация за спешни доставки на терминали за сателитен интернет на фронтовите позиции на врага“, написа Бескрестнов.

Според него Русия разполага с няколко доставчика на високоскоростен сателитен интернет, базирани на сателитните системи „Ямал“ и „Експрес“.

Бескрестнов обясни техните отличителни характеристики и как могат да бъдат идентифицирани. Всички антени на тези терминали приличат на сателитни телевизионни чинии с диаметър 60-120 сантиметра, с овална или кръгла форма. Антената може да бъде поставена по-назад от фронтовата линия и да бъде свързана с предните позиции чрез безжична връзка.

Бескрестнов по-рано каза, че ограниченията за използването на терминали „Старлинк“ значително са усложнили координацията на руските сили и вече са повлияли на атаките в определени участъци от фронта.

Разгръщането на сателитната интернет система Starlink на SpaceX в Украйна бързо придоби стратегическа значимост за военните комуникации на Киев след началото на инвазията през февруари 2022 г. Поради разрушената традиционна инфраструктура, украинската армия разчиташе на Starlink за поддържане на оперативна връзка и за управление на своите дронове, критичен елемент в конфликта, както беше потвърдено от украинския министър на отбраната Олексий Резников през 2022 г. (вестник "Уолстрийт джърнъл").

В отговор на развиващата се военна употреба, през февруари 2023 г. президентът на SpaceX, Гуин Шотуел, публично заяви, че Starlink не е предназначен за „бойни цели“ и компанията е предприела активни мерки за ограничаване на възможността украинските военни да използват системата с дронове. Междувременно, руските сили също започнаха да използват терминали Starlink на бойното поле, като по данни на украинското военно разузнаване (ГУР) от февруари 2024 г., те са придобити чрез посредници от „арабски страни“ и други съседни държави. Руската страна последователно отрича официални доставки или сертифицирана употреба на системата в страната.

Ескалацията на тази ситуация стана очевидна към края на 2024 г., когато американският мозъчен тръст Институт за изследване на войната документира интегрирането на Starlink в руски щурмови дронове. Вследствие на това, през март 2025 г. украинският министър на отбраната Михайло Федоров потвърди, че Киев е влязъл в контакт със SpaceX. В отговор, компанията, чрез Илон Мъск, заяви, че са предприети мерки за предотвратяване на неразрешено използване на Starlink от Русия, като тези действия включват деактивиране на неоторизирани терминали. Тези целенасочени ограничения върху достъпа до сателитния интернет за руските сили доведоха до значително усложняване на тяхната координация и оперативно планиране, създавайки непосредствена нужда от алтернативни комуникационни решения.