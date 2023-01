Гислейн Максуел с първо интервю от затвора

Г ислейн Максуел се появи в първото си телевизионно интервю, след като беше осъдена на 20 години затвор за това, че е помагала на финансиста Джефри Епстайн да извършва сексуални посегателства над малолетни момичета.

Джефри Епстайн се самоуби през 2019 г. докато чакаше съдебен процес.

Максуел е уверена, че милиардерът не би я изоставил и би обжалвал.

Бившата светска дама подхрани конспирациите, че Джефри Епстайн не се е самоубил.

Гислейн Максуел произхожда от влиятелно семейство и е дъщеря на медийния магнат Робърт Максуел.

In an interview broadcast Monday in the UK, convicted sex trafficker Ghislaine Maxwell claims her ex-partner, the late US financier Jeffrey Epstein, was murdered in prison and that she regrets ever meeting the alleged sexual abuser. https://t.co/y5CsefFZLB

Гислейн Максуел отказа да се извини на жертвите и обвини властите в САЩ за смъртта на покойния милиардер.

"Пострадалите трябва да насочат гнева си към властите, които позволиха Джефри да умре", заяви Максуел и допълни "пожелавам на момичетата да се излекуват и да имат смислени животи."

Джефри Епстайн беше намерен мъртъв в килията си в Ню Йорк на 66 години.

Разследването около смъртта му заключи, че той се е самоубил.

Милиардерът е насилвал сексуално деца стотици пъти в продължение на повече от десетилетие, като е експлоатирал уязвими момичета.

Той им е обещавал стипендии, сигурност, образование и дом. Момичетата винаги са идвали от нестабилна семейна среда.

Прокурорите твърдят, че той не би могъл да направи това без помощта на Максуел, негова дългогодишна спътница.

Вирджиния Джуфре е една от жените, които съобщиха, че са били насилвани от Джефри Епстайн.

Джуфре обвинява Епстайн, че я е накарал да преви секс с редица влиятелни мъже, включително принц Андрю, когато е била на 17 години.

Обвиненията към принц Андрю предизвикаха огромен скандал във Великобритания.

Гислейн Максуел заяви, че ѝ се иска никога да не е срещала Епстайн.

Ghislaine Maxwell has revealed that she believes Jeffrey Epstein was murdered.



In the interview on TalkTV she claimed she wished she had never met Epstein, who had “devastated” her life, insisting she had not realised he was "so awful" https://t.co/W5eV2fevFx