Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара

Р азкриха причината за смъртта на актрисата Катрин О’Хара. Тя е починала от белодробна емболия, разкрива смъртният ѝ акт в САЩ, съобщава Би Би Си (BBC).

О’Хара почина на 30 януари в болница в Лос Анджелис, на 71-годишна възраст. Освен кръвния съсирек в белите ѝ дробове, в смъртния акт като дългосрочна причина за смъртта е посочен и рак на ректума. Посочено е, че тя е получавала лечение за рака от март 2025 г.

Почит към канадската актриса заваля от много места, като тя за последно се появи в отличената с „Еми“ комедия The Studio и в хитовият сериал на HBO The Last of Us.

Почит към О’Хара

Актьорът и създател на The Studio Сет Роугън заяви, че е съсипан от смъртта на О’Хара, описвайки актрисата като „истерично смешна, добра, интуитивна, щедра“. „Всички сме късметлии, че живяхме в свят, в който тя беше част от него“, каза той.

Актьорът Педро Паскал, който работи с О’Хара по The Last of Us, написа в Instagram: „О, гениално беше да съм близо до теб. Вечно ще бъда благодарен. Има по-малко светлина в моя свят, този щастлив свят, който те имаше, ще те пази в сърцето си, завинаги“.

Актрисата участва в шест сезона на комедийния сериал Schitt’s Creek, за който спечели награда „Еми“ за най-добра комедийна актриса. Създателят на сериала и неин партньор Юджийн Леви каза пред списание People, че е имал „честта да познава и да работи с великата Катрин О’Хара повече от петдесет години“.

„Думите изглеждат недостатъчни, за да изразят загубата, която чувствам днес“, каза той.

Създателят Дан Леви, който изигра сина на О’Хара – Дейвид, я описа като „семейство още преди да изиграе моето семейство“. Той добави в Instagram, че ще „пази всеки забавен спомен, който е имал щастието да създаде с нея“.

Екранният син на О’Хара в празничните класики Home Alone и Home Alone 2: Lost In New York, Маколи Кълкин, също отдаде емоционална почит в Instagram.„Мамо. Мислех, че имаме време. Исках още. Исках да седя на стол до теб“, написа той. „Чух те. Но имах толкова много още да кажа. Обичам те. Ще се видим по-късно“.

О’Хара оставя след себеди съпруга си Бо Уелч, синовете си Матю и Люк и шестимата си братя и сестри.

Какво е белодробна емболия?

Според Националната здравна служба на Великобритания белодробната емболия е животозастрашаващо състояние, което възниква, когато кръвоносен съд в белите дробове бъде блокиран от кръвен съсирек.

Симптомите включват внезапно затруднено дишане, болка в гърдите, която се засилва при дишане, и отхрачване на кръв.