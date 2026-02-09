Свят

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Адвокатите на Гилейн Максуел настояваха Конгресът на САЩ да ѝ предостави правен имунитет, за да даде показания, но законодателите отказаха

9 февруари 2026, 09:17
Източник: БГНЕС

С ъучастничката на Джефри Епстийн Гилейн Максуел ще бъде разпитана при закрити врата от Конгреса на САЩ, като се очаква да се възползва от правото си да откаже да отговаря на въпроси.

Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на момичета към компрометирания финансист Епстийн, ще отговаря на въпроси от затвора чрез видеовръзка в рамките на разпит, организиран от Комисията по надзор към Камарата на представителите.

Гислейн Максуел с първо интервю от затвора

Макар след последното разсекретяване на правителствени документи по случая „Епстийн“ да не се очакват нови наказателни преследвания в САЩ, редица политически и бизнес лидери изпаднаха в скандали или подадоха оставки, след като връзките им с осъдения сексуален престъпник станаха публични.

Комисията по надзор, доминирана от републиканците, разследва контактите на Епстийн с влиятелни фигури и начина, по който е била обработвана информацията за престъпленията му.

Призоваха Бил и Хилари Клинтън по делото „Епстийн”

Очаква се обаче Максуел да се позове на правото си да не се самоинкриминира, гарантирано от Петата поправка на Конституцията на САЩ.

Епстийн беше осъден през 2008 г. за склоняване на непълнолетна. Широката му мрежа от контакти сред световния елит, особено след освобождаването му през 2009 г., се превърна в политически взривоопасна тема по целия свят. Той почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения за трафик на деца, като смъртта му беше обявена за самоубийство, предаде АФП.

Осъдиха партньорката на Епстийн за секстрафик на непълнолетни

Адвокатите на Максуел настояваха Конгресът да ѝ предостави правен имунитет, за да даде показания, но законодателите отказаха. При тези условия защитата ѝ заяви, че тя ще се позове на Петата поправка срещу самоинкриминиране.

„Продължаването на процедурата при тези обстоятелства не би служило за нищо друго, освен за чист политически театър“, посочват адвокатите ѝ в писмо.

Клинтън отказаха да свидетелстват за Епстийн

Въпреки че разпитът ще се проведе при закрити врата, конгресменът демократ Ро Кхана публикува писмо с въпросите, които възнамерява да зададе на Максуел, дори ако тя откаже да отговаря. Част от тях засягат връзките на Доналд Тръмп с Епстийн и Максуел, а други са насочени към четирима „съучастници“, както и към още 25 мъже, които според твърденията „са извършвали сексуално насилие над непълнолетни на острова на Епстийн“. Един от въпросите гласи: „Защо смятате, че те не бяха подведени под отговорност?“.

Администрацията на Тръмп вече е обект на критики за начина, по който е управляван случаят на Максуел. Миналата година тя беше преместена в затвор с минимална охрана в Тексас, след като се срещна два пъти със заместник-главния прокурор Тод Бланш, който по-рано беше личен адвокат на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Самият Тръмп дълги години е бил в близки отношения с Епстийн, но не е бил призован да даде показания от Комисията по надзор, ръководена от представители на неговата Републиканска партия. Той не е обвиняван в престъпления, свързани с дейността на Епстийн.

Комисията планира да разпита и бившия президент Бил Клинтън и съпругата му, бивш държавен секретар Хилари Клинтън. Двамата демократи настояват техните разпити да се проведат публично, за да се предотврати политизирането на показанията им от страна на републиканците. 

Епстийн дело САЩ разпит Гилейн Максуел
