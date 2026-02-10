Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп транспорта по време на Олимпийските игри в Италия

А нархистка група пое отговорност за саботажа на железопътната инфраструктура в Северна Италия в събота и за прекъсването на движението на влаковете през първия ден на Зимните олимпийски игри, предаде Ройтерс.

Италианската полиция разследва възможен саботаж на железопътната мрежа близо до Болоня

Полицията съобщи за три отделни случая на различни места в събота сутринта, които са причинили закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове, особено в района на град Болоня. Нямаше пострадали хора и повредени влакове.

В изявление, разпространено в интернет, анархистка група заяви, че предприетите от премиера Джоржда Мелони строги репресии срещу протестите са направили конфронтацията по улиците „неефективна“ и са я принудили да търси други форми на протест.

„Следователно изглежда необходимо да се прибегне до нелегални методи, да се децентрализира конфликтът и да се разширят фронтовете, както и да се прибегне до самоотбрана и саботаж, за да се оцелее в предстоящите времена“, се казва в изявлението на анархистите.

Полицията към момента не е коментирала съдържанието на изявлението. Вицепремиерът Матео Салвини, който оглавява министерството на транспорта, обеща да залови анархистите.

„Ще направим всичко, за да ... издирим и да разкрием тези бандити, където и да се крият, да ги вкараме в затвора и да се изправим срещу онези, които ги защитават“, написа той в X. „Да живеят Олимпийските игри, символ на Италия, която гради, вдъхновява емоции и никога не се предава“, добави Салвини.

Мелони осъди "враговете на Италия" след сблъсъците в Милано

Анархистите осъдиха Олимпийските игри и ги нарекоха „прослава на национализма“. Те заявиха, че събитието предоставя „тестова площадка“ за контрол над тълпите и наблюдение на движението на хората.

Малко след съботната атака срещу железопътната инфраструктура, малка група от около 100 протестиращи с качулки хвърлиха сигнални ракети и фойерверки по полицията, след като се отделиха от основната група на антиолимпийската демонстрация в Милано.

Мелони осъди протестиращите и извършителите на саботажи и ги нарече „врагове на Италия“.