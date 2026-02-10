Свят

Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп транспорта по време на Олимпийските игри в Италия

Полицията съобщи за три отделни случая на различни места в събота сутринта, които са причинили закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове

10 февруари 2026, 07:06
Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп транспорта по време на Олимпийските игри в Италия
Източник: AP/БТА

А нархистка група пое отговорност за саботажа на железопътната инфраструктура в Северна Италия в събота и за прекъсването на движението на влаковете през първия ден на Зимните олимпийски игри, предаде Ройтерс.

Италианската полиция разследва възможен саботаж на железопътната мрежа близо до Болоня

Полицията съобщи за три отделни случая на различни места в събота сутринта, които са причинили закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове, особено в района на град Болоня. Нямаше пострадали хора и повредени влакове.

В изявление, разпространено в интернет, анархистка група заяви, че предприетите от премиера Джоржда Мелони строги репресии срещу протестите са направили конфронтацията по улиците „неефективна“ и са я принудили да търси други форми на протест.

„Следователно изглежда необходимо да се прибегне до нелегални методи, да се децентрализира конфликтът и да се разширят фронтовете, както и да се прибегне до самоотбрана и саботаж, за да се оцелее в предстоящите времена“, се казва в изявлението на анархистите.

Полицията към момента не е коментирала съдържанието на изявлението. Вицепремиерът Матео Салвини, който оглавява министерството на транспорта, обеща да залови анархистите.

„Ще направим всичко, за да ... издирим и да разкрием тези бандити, където и да се крият, да ги вкараме в затвора и да се изправим срещу онези, които ги защитават“, написа той в X. „Да живеят Олимпийските игри, символ на Италия, която гради, вдъхновява емоции и никога не се предава“, добави Салвини.

Мелони осъди "враговете на Италия" след сблъсъците в Милано

Анархистите осъдиха Олимпийските игри и ги нарекоха „прослава на национализма“. Те заявиха, че събитието предоставя „тестова площадка“ за контрол над тълпите и наблюдение на движението на хората.

Малко след съботната атака срещу железопътната инфраструктура, малка група от около 100 протестиращи с качулки хвърлиха сигнални ракети и фойерверки по полицията, след като се отделиха от основната група на антиолимпийската демонстрация в Милано.

Мелони осъди протестиращите и извършителите на саботажи и ги нарече „врагове на Италия“.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
Италия саботаж жп транспорт олимпийски игри
Последвайте ни

По темата

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и "Величие"

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

pariteni.bg
Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Пари Преди 25 минути

Темповете им на растеж надвишават значително тези на развитите икономики, заяви директорът на МВФ

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

Свят Преди 30 минути

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат въведени

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Любопитно Преди 1 час

Популярна поза за сън, обичана от милиони, всъщност бавно изтощава тялото ви

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

България Преди 1 час

Водещата версия към момента е убийство с последвало самоубийство

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Любопитно Преди 1 час

Гигантската солна мина има над 245 километра тунели

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Чарлз „Лъки“ Лучано

10 февруари: Денят, в който „Късметлията“ загуби Америка

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Свят Преди 9 часа

Мистерията със смъртта на милионера се задълбочава

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Свят Преди 10 часа

Така Русия иска да създаде информационен ефект и да повлияе на хода на текущите мирни преговори

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Свят Преди 10 часа

Видеоклипове показват как Вучич хапва сандвич с председателя на Сръбската прогресивна партия

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Свят Преди 10 часа

Подозират, че Андрю, може да е предавал чувствителни доклади на Джефри Епстийн

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

България Преди 11 часа

Протестът е организиран от ПП-ДБ

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

България Преди 11 часа

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

България Преди 12 часа

Ралица Асенова: Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

Свят Преди 12 часа

Обвинението иска еднакво дълги присъди за всички обвиняеми над 50 години

<p>ICE отказа медицинска помощ на задържано бебе в САЩ</p>

Имиграционните в САЩ отказаха медицинска помощ на задържано бебе

Свят Преди 13 часа

Семейството е било задържано по време на проверка

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Почитаме светеца, покровител на здравето и дълголетието: Кой има имен ден?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 февруари, вторник

Edna.bg

ЦСКА 1948 поглежда към звездата на Берое

Gong.bg

ЦСКА и ЦСКА 1948 определят първия полуфиналист за Sesame Купа на България

Gong.bg

Над 150 души живеят в страх заради палежи в блок в София

Nova.bg

Младеж без книжка и с положителен тест за алкохол се заби в стълб и събори ограда в Разград

Nova.bg