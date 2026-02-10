Любопитно

Заключени врати: 5 държави, където туристите официално не са добре дошли

Туристите не могат да пътуват до всички страни по света, тъй като някои умишлено ограничават влизането на пътуващи

10 февруари 2026, 09:10
Заключени врати: 5 държави, където туристите официално не са добре дошли
Източник: iStock

Т уристите не могат да пътуват до всички страни по света, тъй като някои умишлено ограничават влизането на пътуващи. Някои правят това по политически или съображения за сигурност, докато други имат културни причини.

Северна Корея - забрана за чуждестранни туристи

Въпреки че правителството на КНДР предварително обяви откриването на туристически обекти, включително курорта Уонсан-Калма, официално страната временно не приема чуждестранни туристи без ясни срокове и причини за възобновяването.

Причината: строго контролирана вътрешна политика и непрозрачни правителствени мотиви.

Балтийските държави - забрана за туристи от Русия

Литва, Латвия и Естония официално не приемат туристи от Русия, дори с шенгенска виза, като ограничават влизането само до определени категории (хуманитарни случаи, семейни посещения и др.). Подобни мерки са в сила по отношение на руснаците в Полша и Финландия.

Причина: реакция на руската политическа агресия и оценки за сигурност.

Мали и Буркина Фасо - забрани за граждани на САЩ

В отговор на американските ограничения, правителствата на Мали и Буркина Фасо възстановиха взаимните забрани за влизане на американски граждани, като по този начин на практика намалиха туристическите пътувания до нула.

Причина: дипломатическа ескалация и принципът на реципрочност.

САЩ - рестриктивна визова политика срещу редица държави

Администрацията на САЩ наложи строги визови ограничения или забрани за издаване на визи на граждани на някои африкански и близкоизточни страни (напр. Афганистан, Иран, Еритрея, Либия, Сомалия, Судан и др.). Тези решения на практика правят туристическите пътувания невъзможни.

Причина: национална сигурност и контрол на миграцията.

Туркменистан е най-секретната държава в Централна Азия

Въпреки че Туркменистан не е затворил напълно туризма, доскоро той оставаше една от най-недостъпните страни за безвизов туризъм. Достъпът за чужденци е строго регулиран, а самият туристически поток е много ограничен.

Причината: политика на строг граничен контрол и ограничен достъп за чужденци.

Какво друго трябва да знаят туристите

  • Някои държави официално не приемат туристи поради политически решения, особено такива, свързани със сигурността или външната политика.
  • Европейските държави често ограничават влизането само за граждани на определени страни, което на практика действа като бариера за туризма.
  • Дори в страни без официална забрана може да има строги визови или административни ограничения, които правят пътуването невъзможно.
  • Ако ще посещавате страна, която не е топ туристическа дестинация, внимателно проучете правилата за преминаване на границата и престой там.
  • Има държави, които позволяват на туристите да влизат само със специална виза, която може да се получи предварително.
  • Ако успеете да стигнете до някоя затворена държава, не нарушавайте правилата и законите.
Източник: rbc.ua    
Ограничения за пътуване Забранени държави Визови забрани Политически причини Национална сигурност Северна Корея Балтийски държави САЩ Ограничен туризъм Граничен контрол
