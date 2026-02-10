Свят

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Toй заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението

10 февруари 2026, 07:42
Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да блокира откриването на новия международен мост между Съединените щати и Канада.

Става дума за все още строящия се мост „Горди Хау“, който ще свързва канадската провинция Онтарио с американския щат Мичиган.

След блокадите: Мостът, свързващ Канада със САЩ, отново е отворен

Тръмп заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението и предупреди, че няма да позволи отварянето му, докато страната му не бъде „напълно компенсирана“.

В публикация в социалната мрежа Truth Social американският президент обяви, че ще започне незабавни преговори с Канада и обвини северната съседка, че не се отнася справедливо към САЩ. Тръмп изрази недоволство и от факта, че при строителството на моста не са използвани американски материали.

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

Проектът на стойност 4,7 милиарда долара се финансира изцяло от Канада, като според Управата на моста „Уиндзор–Детройт“ съоръжението ще бъде съвместна собственост на канадското правителство и щата Мичиган. Очаква се мостът да бъде открит по-късно тази година.

Протестиращи в Канада блокираха два гранични пункта със САЩ

Напрежението между Вашингтон и Отава нарасна допълнително, след като Тръмп разкритикува канадския премиер Марк Карни за опитите му да задълбочи търговските отношения с Китай. САЩ вече заплашиха Канада със 100-процентни мита след визита на Карни в Пекин.

Митата върху вноса на стоки от Канада в САЩ се отлагат

От завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Тръмп неведнъж е влизал в остри конфликти с Канада по търговски и политически теми, включително с противоречиви изявления за бъдещия ѝ статут.

Източник: БГНЕС    
Тръмп САЩ Канада мост строеж
Последвайте ни
Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и "Величие"

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

pariteni.bg
7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Пари Преди 26 минути

Темповете им на растеж надвишават значително тези на развитите икономики, заяви директорът на МВФ

<p>Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп&nbsp;транспорта в Италия</p>

Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп транспорта по време на Олимпийските игри в Италия

Свят Преди 1 час

Полицията съобщи за три отделни случая на различни места в събота сутринта, които са причинили закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Любопитно Преди 1 час

Популярна поза за сън, обичана от милиони, всъщност бавно изтощава тялото ви

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

България Преди 1 час

Водещата версия към момента е убийство с последвало самоубийство

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Любопитно Преди 1 час

Гигантската солна мина има над 245 километра тунели

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Чарлз „Лъки“ Лучано

10 февруари: Денят, в който „Късметлията“ загуби Америка

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Свят Преди 9 часа

Мистерията със смъртта на милионера се задълбочава

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Свят Преди 10 часа

Така Русия иска да създаде информационен ефект и да повлияе на хода на текущите мирни преговори

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Свят Преди 10 часа

Видеоклипове показват как Вучич хапва сандвич с председателя на Сръбската прогресивна партия

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Свят Преди 11 часа

Подозират, че Андрю, може да е предавал чувствителни доклади на Джефри Епстийн

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

България Преди 11 часа

Протестът е организиран от ПП-ДБ

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

България Преди 11 часа

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

България Преди 12 часа

Ралица Асенова: Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

Свят Преди 12 часа

Обвинението иска еднакво дълги присъди за всички обвиняеми над 50 години

<p>ICE отказа медицинска помощ на задържано бебе в САЩ</p>

Имиграционните в САЩ отказаха медицинска помощ на задържано бебе

Свят Преди 13 часа

Семейството е било задържано по време на проверка

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Почитаме светеца, покровител на здравето и дълголетието: Кой има имен ден?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 февруари, вторник

Edna.bg

ЦСКА 1948 поглежда към звездата на Берое

Gong.bg

ЦСКА и ЦСКА 1948 определят първия полуфиналист за Sesame Купа на България

Gong.bg

Над 150 души живеят в страх заради палежи в блок в София

Nova.bg

Младеж без книжка и с положителен тест за алкохол се заби в стълб и събори ограда в Разград

Nova.bg