Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да блокира откриването на новия международен мост между Съединените щати и Канада.

Става дума за все още строящия се мост „Горди Хау“, който ще свързва канадската провинция Онтарио с американския щат Мичиган.

Тръмп заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението и предупреди, че няма да позволи отварянето му, докато страната му не бъде „напълно компенсирана“.

В публикация в социалната мрежа Truth Social американският президент обяви, че ще започне незабавни преговори с Канада и обвини северната съседка, че не се отнася справедливо към САЩ. Тръмп изрази недоволство и от факта, че при строителството на моста не са използвани американски материали.

Проектът на стойност 4,7 милиарда долара се финансира изцяло от Канада, като според Управата на моста „Уиндзор–Детройт“ съоръжението ще бъде съвместна собственост на канадското правителство и щата Мичиган. Очаква се мостът да бъде открит по-късно тази година.

Напрежението между Вашингтон и Отава нарасна допълнително, след като Тръмп разкритикува канадския премиер Марк Карни за опитите му да задълбочи търговските отношения с Китай. САЩ вече заплашиха Канада със 100-процентни мита след визита на Карни в Пекин.

От завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Тръмп неведнъж е влизал в остри конфликти с Канада по търговски и политически теми, включително с противоречиви изявления за бъдещия ѝ статут.