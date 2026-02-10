САЩ нанесоха удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан

А мериканските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който са били убити двама души, а един е оцелял, предаде Ройтерс.

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се хвали с успехите си в унищожаването на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици.

Въоръжените сили заявиха в публикация в „Екс“, че плавателният съд е „участвал в операции по трафик на наркотици“.

„Разузнаването потвърди, че съдът е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва още в публикацията.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

Координационният център за морско спасяване на Еквадор координира операциите по търсене и спасяване на оцелелия, заяви Американската брегова охрана, добавяйки, че предоставя техническа подкрепа.

Американските въоръжени сили продължават да прилагат твърда политика спрямо предполагаемия наркотрафик в Източния Тихи океан и Карибско море, схема, която се развива системно през последните месеци. Началото на тази кампания беше поставено около септември, когато администрацията на президента Доналд Тръмп обяви засилени операции.

Първите официално признати "смъртоносни кинетични удари" по плавателни съдове, за които се твърди, че са свързани с наркотрафик, бяха отчетени през октомври 2025 г. Тогава министърът на отбраната Пийт Хегсет и Южното командване на САЩ многократно обявяваха поразяването на лодки, плаващи по известни наркомаршрути, като инцидентите варираха от двама до четирима убити при всеки удар, както е документирано на 3 октомври 2025 г. Тези действия, според официалните лица, са базирани на разузнавателни данни, въпреки че публично доказателства често липсваха, а независима проверка се оказваше невъзможна.

С натрупването на такива инциденти, броят на жертвите нарасна значително. Към края на 2025 г., американски източници докладваха за над 70 ликвидирани лица, определяни като "наркотерористи". Паралелно с това, през октом 2025 г., Вашингтон изпрати ударна група със самолетоносача "Джералд Р. Форд" в Карибския регион, което допълнително ескалира военноморското присъствие. Тази стратегия предизвика остра критика от международни правозащитни експерти от ООН, които определиха ударите като "неприемливи" и "нарушение на международното хуманитарно право", приравнявайки ги на извънсъдебни екзекуции. Венецуела също реагира остро, осъждайки действията като незаконни и посегателство върху нейния суверенитет.

Въпреки нарастващите въпроси относно законността и прозрачността, американската администрация продължи с операциите. Доклад от януари 2026 г. посочва, че общият брой на известните удари срещу предполагаеми наркотрафикантски лодки от септември е достигнал 36, с най-малко 117 убити.