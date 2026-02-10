Свят

САЩ нанесоха удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се хвали с успехите си в унищожаването на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици

10 февруари 2026, 08:22
САЩ нанесоха удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан
Източник: БТА

А мериканските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който са били убити двама души, а един е оцелял, предаде Ройтерс.

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се хвали с успехите си в унищожаването на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици.

Въоръжените сили заявиха в публикация в „Екс“, че плавателният съд е „участвал в операции по трафик на наркотици“.

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

„Разузнаването потвърди, че съдът е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва още в публикацията.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници. 

Координационният център за морско спасяване на Еквадор координира операциите по търсене и спасяване на оцелелия, заяви Американската брегова охрана, добавяйки, че предоставя техническа подкрепа.

Американските въоръжени сили продължават да прилагат твърда политика спрямо предполагаемия наркотрафик в Източния Тихи океан и Карибско море, схема, която се развива системно през последните месеци. Началото на тази кампания беше поставено около септември, когато администрацията на президента Доналд Тръмп обяви засилени операции.

Първите официално признати "смъртоносни кинетични удари" по плавателни съдове, за които се твърди, че са свързани с наркотрафик, бяха отчетени през октомври 2025 г. Тогава министърът на отбраната Пийт Хегсет и Южното командване на САЩ многократно обявяваха поразяването на лодки, плаващи по известни наркомаршрути, като инцидентите варираха от двама до четирима убити при всеки удар, както е документирано на 3 октомври 2025 г. Тези действия, според официалните лица, са базирани на разузнавателни данни, въпреки че публично доказателства често липсваха, а независима проверка се оказваше невъзможна.

С натрупването на такива инциденти, броят на жертвите нарасна значително. Към края на 2025 г., американски източници докладваха за над 70 ликвидирани лица, определяни като "наркотерористи". Паралелно с това, през октом 2025 г., Вашингтон изпрати ударна група със самолетоносача "Джералд Р. Форд" в Карибския регион, което допълнително ескалира военноморското присъствие. Тази стратегия предизвика остра критика от международни правозащитни експерти от ООН, които определиха ударите като "неприемливи" и "нарушение на международното хуманитарно право", приравнявайки ги на извънсъдебни екзекуции. Венецуела също реагира остро, осъждайки действията като незаконни и посегателство върху нейния суверенитет.

Въпреки нарастващите въпроси относно законността и прозрачността, американската администрация продължи с операциите. Доклад от януари 2026 г. посочва, че общият брой на известните удари срещу предполагаеми наркотрафикантски лодки от септември е достигнал 36, с най-малко 117 убити. 

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Американски въоръжени сили Трафик на наркотици Източен Тихи океан Военен удар Контрабанда на наркотици Доналд Тръмп Плавателен съд Жертви Брегова охрана на САЩ Морско спасяване
Последвайте ни

По темата

Мистериите

Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход

Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара

Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара

Огромно задръстване по Околовръстното в София

Огромно задръстване по Околовръстното в София

БезГранично: Най-добрите университети в Португалия

БезГранично: Най-добрите университети в Португалия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
6 знака, че на кучето ви му е студено

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

Свят Преди 18 минути

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасносттa

<p>Москва търси алтернатива на Starlink&nbsp;за комуникациите на бойното поле</p>

Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

Свят Преди 22 минути

Според Киев ограниченията върху Starlink вече влияят върху координацията и атаките на руските сили.

Заключени врати: 5 държави, където туристите официално не са добре дошли

Заключени врати: 5 държави, където туристите официално не са добре дошли

Любопитно Преди 42 минути

Туристите не могат да пътуват до всички страни по света, тъй като някои умишлено ограничават влизането на пътуващи

<p>Европейската мечта се срива: Изтребителят от ново поколение на Макрон е &quot;мъртъв&quot;</p>

Проектът FCAS на Франция и Германия за изтребител от ново поколение е пред разпад

Свят Преди 42 минути

Източници твърдят, че провалът на френско-германския проект е по-вероятен от рестарт, докато Берлин тайно оглежда конкурентна програма

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

България Преди 1 час

Той има и предишни санкции

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

България Преди 1 час

Проверката с дрегер показала 0,97 промила, а тийнейджърът отказал да предостави кръв за химичен анализ

<p>Максуел шантажира Конгреса -&nbsp;иска прошка от Тръмп, за да разкрие мрежата на Епстийн</p>

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Свят Преди 1 час

Гислейн Максуел, дългогодишната спътница на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, се позова на правото си да не се самоинкриминира по време на разпит пред Комисията по надзор

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Пари Преди 1 час

Темповете им на растеж надвишават значително тези на развитите икономики, заяви директорът на МВФ

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

Свят Преди 2 часа

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат въведени

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Свят Преди 2 часа

Toй заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението

<p>Празник е! Вижте кой има имен ден</p>

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

Любопитно Преди 2 часа

Празникът е един от последните в зимния празничен цикъл в българската народна традиция

<p>Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп&nbsp;транспорта в Италия</p>

Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп транспорта по време на Олимпийските игри в Италия

Свят Преди 2 часа

Полицията съобщи за три отделни случая на различни места в събота сутринта, които са причинили закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове

Мощна здравословна напитка: Просто добавете 2 подправки към чая

Мощна здравословна напитка: Просто добавете 2 подправки към чая

Любопитно Преди 2 часа

Зеленият чай отдавна се смята за една от най-здравословните напитки в света

Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

Любопитно Преди 2 часа

Изследвания също така предполагат връзки между здравето на червата и психическото благополучие, включително по-ниска тревожност и подобрено настроение.

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Любопитно Преди 2 часа

Популярна поза за сън, обичана от милиони, всъщност бавно изтощава тялото ви

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

България Преди 2 часа

Водещата версия към момента е убийство с последвало самоубийство

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Гласът, който израсна пред очите ни: Поли Генова на 39

Edna.bg

Почитаме светеца, покровител на здравето и дълголетието: Кой има имен ден?

Edna.bg

Тръмп беснее: Загубеняк! Не заслужава подкрепа и да участва на Олимпиадата

Gong.bg

Дейвид Пастор остава в ареста, грози го затвор

Gong.bg

„Еврото - въпроси и отговори”: Какви са защитите на банкнотите и кои устройства за проверка се използват

Nova.bg

Експерти: Липсата на комуникация от страна на институциите е задълбочила трагедията по случая „Петрохан“

Nova.bg