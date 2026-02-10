Проектът FCAS на Франция и Германия за изтребител от ново поколение е пред разпад

П роблемният проект за бъдеща бойна авиационна система (Future Combat Air System – FCAS), разработван съвместно от Франция, Германия и Испания, е на ръба на разпад, съобщиха за POLITICO четирима европейски представители в Париж и Берлин.

"По-вероятно е да има съобщение, че проектът е приключил, отколкото той да бъде рестартиран", каза в петък официален източник, запознат с позицията на френския президент Еманюел Макрон.

Отделно френски депутат, работещ по въпросите на отбраната, потвърди оценката.

"FCAS е мъртъв, всички го знаят, но никой не иска да го каже", заяви той.

Провалът на водещата програма на трите държави за създаване на изтребител от шесто поколение, заедно с дронове и бойна "облачна" система, би бил тежък политически удар за френския президент.

European disunity and subsequent dependence on the US has created this mess.



Only a pan-European movement can fix it.



Currently, France and Germany are STILL bickering over how to divide the workload for Europe's next generation fighter jet. A member of the CDU even said that… pic.twitter.com/8NcxOhnMhf — Ave Europa (@AveEuropae) January 7, 2026

Макрон лично стартира проекта заедно с тогавашния германски канцлер Ангела Меркел през 2017 г., но вече близо година инициативата е блокирана заради индустриални спорове, което породи месеци спекулации за бъдещето ѝ.

Колапсът би бил "лош сигнал, затова Макрон настоява да го спаси", каза цитираният по-рано източник, който, както и останалите, е получил анонимност, за да говори откровено за програмата.

Френските представители обаче публично подчертават, че все още искат проектът да проработи.

"Правим всичко възможно, за да се опитаме да спасим тази програма. Ще видим как можем да стигнем до решение", заяви тази седмица пред журналисти новият ръководител на френската агенция за военни поръчки Патрик Пайю.

Проблемите около FCAS подчертават и трудностите пред европейското сътрудничество в отбранителната индустрия в момент, когато континентът бърза да се превъоръжи срещу възраждаща се Русия и на фона на оттеглянето на САЩ от част от военните си ангажименти.

Франция, Германия и Испания правят изтребител от ново поколение

Пилотираният изтребител е в центъра на ожесточените индустриални спорове между Dassault и Airbus относно лидерството, технологиите и разпределението на работата, без признаци за решение. Dassault настоява за по-голям контрол върху разработката на изтребителя от следващо поколение (Next Generation Fighter - NGF), ключов компонент на FCAS.

В продължение на месеци Франция и Германия се опитваха да изгладят различията си. Те бяха поставили краен срок, 17 декември миналата година, но го пропуснаха, без да постигнат споразумение.

Песимистичната оценка идва в момент, когато Берлин насаме обмисля драматичен завой.

Германският канцлер Фридрих Мерц е обсъждал редица варианти, от разделяне на пилотирания изтребител на два национални самолета до, по-скоро, пълно прекратяване на германското участие, според правителствени и индустриални източници, запознати с мисленето му.

Мерц е споделил тези идеи с пратеници, посетили Париж, казаха двама германски представители от отбранителния сектор, но Берлин все още търси начин как да съобщи подобна новина.

In 2017, France’s Emmanuel Macron personally launched a joint program among three EU countries to build a sixth-generation fighter jet.



Now the project is on the verge of collapse, four European officials told POLITICO.



🔗 https://t.co/vdQon4EXgf pic.twitter.com/fjp0njjaTz — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 9, 2026

Сътресенията около FCAS насочиха вниманието към конкурентната програма Global Combat Air Programme (GCAP), водена от Италия, Великобритания и Япония.

Двама европейски представители в сферата на отбраната, запознати с разговорите, заявиха пред POLITICO , че Берлин тихомълком проучва как би изглеждало евентуално участие в конкурентния проект за изтребител.

Според италианския вестник Corriere della Sera премиерът Джорджа Мелони е изразила готовност Германия да се присъедини към GCAP, когато Мерц е повдигнал въпроса за потенциалното участие на Берлин по време на тяхна среща миналия месец.

След информации, че Германия обмисля участие в конкурентната програма Global Combat Air Programme, ръководена от Великобритания, Италия и Япония, френският президент е изпратил писмо до Мерц, за да попита за позицията му относно FCAS, съобщи Le Parisien. Двамата лидери може да обсъдят проекта в кулоарите на неформалния Европейски съвет тази седмица.

В Берлин германските власти настояват, че Германия все още иска да запази части от проекта, особено съвместния боен "облак" и други споделени системи, дори ако самият изтребител бъде разделен на два отделни самолета.